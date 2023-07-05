Рух транспорту перекрито, «швидкі» забирають потерпілих: що відбувається у Шевченківському суді
Спецназ нібито розпочав штурм
Після вибуху у Шевченківському районному суді Києва 5 липня ввечері, біля будівлі було перекрито рух транспорту. Про це повідомляє «Київпастранс» у Telegram.
«Затримується рух автобусів №9, 14т, 14тк по вул. Дегтярівська, 31. В обох напрямках поліцією перекрито рух транспорту», – сказано в повідомленні.
При цьому наголошується, що рух організований за маршрутом: вулиця Теліги-вулиця Дорогожицька-вулиця Сім'ї Хохлових-вулиця Дегтярівська.
Згодом ЗМІ повідомили, що в Шевченківському суді Києва прогримів ще один вибух. Спецназ нібито розпочав штурм.
Після нового вибуху з будівлі Шевченківського суду вибіг поліцейський та попросив надіслати «швидку». ЗМІ повідомили, що із будівлі суду винесли двох осіб на ношах.
Нагадаємо, сьогодні близько 18 год. у Шевченківському суді Києва пролунав вибух. За неофіційною інформацією, звинувачений Ігор Гуменюк, який у 2015 році під Радою вчинив теракт, підірвав у конвойному приміщенні три гранати. Згодом міністр МВС Клименко повідомив, що після вибухів у Шевченківському суді Києві на місце події вже прибули поліцейські, слідчо-оперативні групи, спецназівці, вибухотехніки та інші необхідні служби. За попередньою інформацією, військовослужбовці конвойної служби НГУ привезли до суду підсудну особу, який з невстановлених обставин підірвав у вбиральні невідомий вибуховий пристрій.
Коментарі — 0