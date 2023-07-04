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Окупанти обстріляли Первомайський на Харківщині: багато поранених

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Первомайський на Харківщині: багато поранених
Попередньо відомо, що унаслідок вибуху сталася пожежа, пошкоджені автомобілі та житлові будинки
фото: Суспільне. Харків

Наразі відомо про 12 постраждалих осіб, серед яких п'ять – діти

У місті Первомайський Харківської області 4 липня пролунав вибух, після якого сталася пожежа, пошкоджені автомобілі та житлові будинки. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

«У місті Первомайський близько 13:35 пролунав вибух», – заявив Синєгубов.

За попередньою інформацією, обстріл було здійснено фугасним снарядом. Внаслідок цього сталося загоряння кількох автомобілів на парковці. Наразі попередньо відомо про 12 постраждалих осіб, серед яких п'ять – діти.

«Тяжкі поранення внаслідок удару по Первомайському отримали дитина та жінка», – повідомив попередні дані директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта в коментарі «Суспільному».

«Суспільне» зазначає, що коли пролунав вибух, у місті прощалися з загиблим військовослужбовцем третьої окремої штурмової бригади Олегом Фадєєнком з позивним Малиш. Унаслідок вибуху у Первомайському сталася пожежа, пошкоджені автомобілі та житлові будинки

Нагадаємо, що протягом доби окупанти обстріляли з мінометів та артилерії Ветеринарне, Козачу Лопань Харківського району, Бударки Чугуївського району, Петро-Іванівку, Новомлинськ Куп’янського району на Харківщині. У Чернещині Ізюмського району внаслідок обстрілу пошкоджена територія ферми. Також вчора окупанти обстріляли смт. Козача Лопань Харківського району. Пошкоджені житлові будинки, без жертв.

Триває 496-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні вночі Росія завдала по Україні чергового удару іранськими ударними БпЛА Shahed. Інформація щодо наслідків російської терористичної атаки наразі уточнюється. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.

Теги: вибух окупанти Харківщина Олег Синєгубов

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