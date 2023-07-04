Окупанти обстріляли Первомайський на Харківщині: багато поранених

Попередньо відомо, що унаслідок вибуху сталася пожежа, пошкоджені автомобілі та житлові будинки

Наразі відомо про 12 постраждалих осіб, серед яких п'ять – діти

У місті Первомайський Харківської області 4 липня пролунав вибух, після якого сталася пожежа, пошкоджені автомобілі та житлові будинки. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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«У місті Первомайський близько 13:35 пролунав вибух», – заявив Синєгубов.

За попередньою інформацією, обстріл було здійснено фугасним снарядом. Внаслідок цього сталося загоряння кількох автомобілів на парковці. Наразі попередньо відомо про 12 постраждалих осіб, серед яких п'ять – діти.

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«Тяжкі поранення внаслідок удару по Первомайському отримали дитина та жінка», – повідомив попередні дані директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта в коментарі «Суспільному».

«Суспільне» зазначає, що коли пролунав вибух, у місті прощалися з загиблим військовослужбовцем третьої окремої штурмової бригади Олегом Фадєєнком з позивним Малиш. Унаслідок вибуху у Первомайському сталася пожежа, пошкоджені автомобілі та житлові будинки

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