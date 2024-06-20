Французький експерт пояснив, коли Росію можна буде запросити на переговори

«Главком» – інформаційний партнер Київського безпекового форуму, який традиційно збирає іноземних та українських спікерів

Ідея запрошувати Росію за стіл переговорів є оманливою. Це може відбутися лише за умови повної поразки «путінської Росії». Про це заявив президент Центру вивчення і дослідження політичних рішень (Франція) Ніколя Тензер під час спеціальної події Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

«Я бачив комюніке Саміту миру, і я думаю, що ідея, що ми маємо запросити зараз Росію за стіл переговорів, є оманливою. Кожного разу, коли ми говоримо про мир, це підтримує багато російських наративів, які ми все ще спостерігаємо в багатьох столицях. Тези, що нам треба піти на поступки Росії, домовитись про щось – все це вводить в оману», – наголосив Ніколя Тензер.

На його думку, слова «мирні переговори» – це те, від чого країни Заходу мають наразі утримуватись. Натомість він наголосив, що Захід має зосередитись на тому, аби надати все необхідне Україні для її «повної і абсолютної перемоги» над Росією.

«Зараз, мабуть, рано проводити саміт миру, натомість варто проводити Саміт війни, оскільки перш за все спочатку потрібно перемогти у війні. Це має бути наша спільна мета, ми маємо надати все необхідне Україні для досягнення цієї цілі, аби Україна могла виграти війну», – заявив Тензер.

Він зазначив, що нещодавно відвідував Україну й спілкувався з українцями, і цей процес, на його думку, треба пришвидшити.

«Звичайно Україна наодинці не могла б вибити російську армію зі своєї території. Йдеться не просто про спротив російській армії, а про перемогу над нею, аби завершити цю роботу і довести її до кінця», – додав він.

Нагадаємо, 19 червня Київський Безпековий Форум провів спеціальну подію, присвячену Самітам Групи Семи і Миру, за участю послів держав-членів G7 в Україні.