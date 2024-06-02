Скандальні відео з ТЦК: військові попередили українців про ворожі спецоперації

Українців закликали відповідально ставитись до будь-яких підозрілих відео, щоб противник не досяг мети у своїх інформаційних акціях

У соцмережах з'являється чимало роликів, де зображені військовослужбовці Збройних Сил, нібито службовці ТЦК та конфлікти з ними. Треба розуміти, що значна частина цього контенту створена ворожими підрозділами інформаційних операцій. Про це повідомляють Сухопутні війська.

Як працює ворог

За даними відомства, Україна отримує дані про організацію зйомок таких сюжетів на тимчасово окупованій території. Елементи доволі типові:

люди в українському однострої разом з людьми в формі Національної поліції вступають в конфлікти з «місцевими жителями»;

імітуються побиття, в кадрах присутні мікроавтобуси та автомобілі з чорними номерами, а також авто з українськими номерами різних регіонів реєстрації;

використовуються нейтральні локації, які важко визначити;

самі відео поширюються у поганій якості, щоб зімітувати «природність».

«Раніше ворожі фахівці використовували більш професійний монтаж і не досягали результату, а отже – противник удосконалюється», – наголосили у відомстві.

Окрім імітації конфліктів готуються відео, що пов'язують військовослужбовців ТЦК з вживанням спиртних напоїв, наркотиків, у закладах харчування та в супроводі жінок. За останній час у мережі з'явилося кілька подібних відео, які набули значного поширення.

«Підкреслюємо, що усі справжні ситуації, які мають місце – ретельно вивчаються, проводяться необхідні службові перевірки, а громадськість інформується у встановленому порядку. Проте ми зобов'язані повідомляти, коли високим статусом військовослужбовців ЗСУ маніпулює ворог», – акцентували у Сухопутних військах.

Українців закликали відповідально ставитись до будь-яких підозрілих відео, щоб противник не досяг мети у своїх інформаційних акціях.

Раніше у Дніпропетровському обласному ТЦК прокоментували відео конфліктної ситуації, що сталася 1 червня у місті Дніпро між співробітниками військкомату та чоловіком у цивільному.

Нагадаємо, військовозобов'язаних жінок штрафуватимуть на суму від 17 до 25,5 тис. грн за неоновлення своїх даних протягом 60 днів після набрання чинності законом про мобілізацію 18 травня. Про це повідомив начальник Кременчуцького районного ТЦК Мирослав Волков у інтерв'ю виданню Telegraf. Волков зауважив, що мобілізація жінок проводиться лише за їх особистою згодою, відповідно до постанови Кабміну № 560.

Термін оновлення даних військовозобов’язаними можуть продовжити за умови, якщо зробити це у 60-денний термін завадять збої або форс-мажори. Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

До слова, українські юнаки, яким виповнилося 17 років і які перебувають за кордоном, повинні особисто приїхати до України, аби стати на військовий облік. Дистанційно це зробити неможливо. Про це повідомила пресслужба Сухопутніх військ ЗСУ.Як зазначається, юнаки, яким виповнилося 17 років, можуть отримати повістки від ТЦК, якщо вони ще не стануть на військовий облік. При цьому повістки можуть отримати і ті юнаки, які виїхали за кордон, але не стали на облік. Опція оновлення через Резерв+ працює лише для тих чоловіків, які вже стоять на обліку, незалежно від того, перебувають вони в Україні чи за кордоном.