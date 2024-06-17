Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

78 км «з нуля» за сім місяців. Почав роботу водогін «Запоріжжя-Томаківка-Марганець»

Дарія Демяник
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
78 км «з нуля» за сім місяців. Почав роботу водогін «Запоріжжя-Томаківка-Марганець»
Система водогону повністю автоматизована та інформатизована, повністю працює від джерела постійного електропостачання
фото: Максим Шкіль/Facebook

Обʼєкт побудувала компанія Autostrada за сім місяців – від проєктування до реалізації, що є рекордно коротким терміном

У Запорізькій та Дніпропетровській областях запрацював магістральний водогін, побудований «з нуля» після руйнування росіянами дамби Каховської ГЕС.

«Вода вже подається із Запоріжжя на насосно-фільтрувальну станцію у Марганець (перша гілка), де вона очищується та розходиться до споживачів – у Марганецьку, Мирівську, Широківську, Томаківську громаду. Друга гілка забезпечуватиме водою Нікополь, Покровське та Червоногригорівку (Дніпропетровщина)», – написав на своїй сторінці у Facebook Максим Шкіль, власник групи компаній Autostrada, яка була підрядником будівництва водогону. 

За його словами, будівництво водогону та підготовку його до запуску Autostrada завершила ще у лютому, з того часу чекали на визначення балансоутримувача об’єкта та на забезпечення постійною напругою. Шкіль відзначив, що обʼєкт побудували за 7 місяців – від проєктування до реалізації, що є рекордно коротким терміном. 

«Одночасно тривало проєктування, отримання технічних умов, погоджень та дозволів і власне будівництво – проєктувальники, геодезисти, будівельники працювали злагоджено та паралельно – безпосередньо на об’єкті, у режимі 24/7! Це були надскладні задачі, але ми їх вирішили!» – написав власник Autostrada.

За його словами, система водогону повністю автоматизована та інформатизована, повністю працює від джерела постійного електропостачання. 

Протяжність мережі – 77,9 км. Проєктна потужність водогону – 150 тис. м3 води за добу.

«Важливо було забезпечити забір води саме з Дніпра, який має постійний приток живої води. Так як через постійні ворожі обстріли доступ до русла Дніпра обмежений у багатьох районах, забір води вирішено було робити із Запоріжжя», – відзначив Шкіль.

За його словами, проєктувальники проводили траси фактично за картами, адже зйомка забрала б багато часу. І лише після того, як траса була прокладена, уточнювали все це геодезією. 

«Влаштовували труби там, де це неможливо відкритим способом, під автомобільними дорогами, залізницею та річкою – здійснювали проколи, методом горизонтального буріння – бурова установка пробурює свердловину, в яку затягують футляр у вигляді сталевої труби, після цього у цей футляр протягується склопластикова труба”,- розповів підприємець.

Він також додав, що для забезпечення електропостачання водогону споруджена 26-кілометрова основна та резервна лінії електропостачання мереж 6 кВ та 35 кВ. В якості альтернативного (резервного) джерела живлення, на кожній підстанції встановлено по 2 дизель-генератори потужністю до 1 МВт. 

«Щоб убезпечити водогін від обстрілів, практично всю систему магістральних трубопроводів та насосних станцій сховано під землю. По закінченню робіт проведено ремонт доріг, якими рухалася будівельна техніка, благоустрій територій, озеленення», – додав він. 

За словами Шкіля, за умов відсутності своєчасного фінансування будівництво здійснювалося фактично за кредитні та обігові кошти компанії.

«Незважаючи на стовідсоткову готовність водогону ще у лютому, борг держави перед Autostrada лише за цей об’єкт – 1,5 млрд грн. Сподіваюсь, що це питання буде врегульоване найближчим часом. Дякую команді за відмінну роботу!» – підсумував підприємець. 

Читайте також: Оборона Донбасу. Стало відомо, скільки областей долучено до будівництва фортифікацій
Теги: Запоріжжя будівництво ремонт Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ядерний щит Росії почав тріскатися після серій атак українських дронів
Як українські дрони ставлять під загрозу ядерний щит Росії
27 травня, 18:02
Іван Федоров: «Роботи зі зведення фортифікаційних споруд, які мали виконати за два місяці, ми виконали і переходимо до наступних»
Голова Запорізької ОВА: Колаборанти з нашими паспортами їдуть у ЄС і отримують допомогу. Це несправедливо Інтерв’ю
30 травня, 06:00
Пілотні школи в подальшому можуть стати прикладом для повоєнної відбудови
Без зелених стін та червоної підлоги. Україна по-новому відбудує п’ять шкіл
22 травня, 20:50
Завдяки безбар’єрності вчителі, які стали військовими та отримали поранення, матимуть можливість повернутися на роботу, а діти, що постраждали від російських ракет, отримають доступ до освіти
Без темних кутків, бар’єрів та радянщини: у Києві презентували проєкт «шкіл майбутнього»
22 травня, 21:00
Ворог вдарив дронами по Харківській, Полтавській, Вінницькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях
РФ уночі атакувала Україну дронами: які регіони були під ударом
18 травня, 07:38
Голова Запорізької ОВА: Область відчуває брак робочих рук
Голова Запорізької ОВА: Область відчуває брак робочих рук
31 травня, 11:47
Енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілу
Масштабна повітряна тривога, атака на українські енергооб’єкти: головне за ніч
1 червня, 06:50
Країна-агресор продовжить наступальні операції, які можуть тривати більшу частину року
Американська зброя поки не зупинила наступ РФ – The New York Times
8 червня, 02:50
Буданов повідомив The Warzone, що наразі триває оцінка бойових втрат
Буданов повідомив деталі атаки на аеродром «Морозовськ» у РФ
15 червня, 04:23

Події в Україні

«Укренерго» оновило графіки відключення світла на 17 червня
«Укренерго» оновило графіки відключення світла на 17 червня
Дрони розвідки атакували військові обʼєкти у трьох областях Росії – ЗМІ
Дрони розвідки атакували військові обʼєкти у трьох областях Росії – ЗМІ
78 км «з нуля» за сім місяців. Почав роботу водогін «Запоріжжя-Томаківка-Марганець»
78 км «з нуля» за сім місяців. Почав роботу водогін «Запоріжжя-Томаківка-Марганець»
Військово-морські сили пояснили, чому РФ поставила на паузу застосування «Калібрів»
Військово-морські сили пояснили, чому РФ поставила на паузу застосування «Калібрів»
Уряд готує рішення, яке скоротить тривалість відключень світла
Уряд готує рішення, яке скоротить тривалість відключень світла
Військово-морські сили пояснили, як знищення Кримського мосту вплине на хід війни
Військово-морські сили пояснили, як знищення Кримського мосту вплине на хід війни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
Полонений українець, чия історія вразила світ, виступив на Саміті миру
17K
Хто стане президентом РФ після Путіна – російський опозиціонер назвав прізвище
11K
Зеленський зробив заяву щодо мирних перемовин з РФ
7814
Громадянин Казахстану через вигуки «Слава Україні» опинився у СІЗО
5818
Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків
4671
Одеситка «злила» місця роздачі повісток: як її покарали

Новини

Командування Сил тероборони просило ДБР порушити справу проти командира частини, де служив Шабунін (документ)
15 червня, 15:27
Тепер офіційно: нардеп Вірастюк розлучився. Суди тривали понад рік
14 червня, 17:00
Бельгійський депутат закликав Захід використовувати заморожені активи РФ
13 червня, 13:00
Дослідження: за час великої війни Росія завдала збитків клімату на $32 млрд
13 червня, 12:13
Американське видання розказало, як українці посилюють танки Abrams
13 червня, 11:24
ДТЕК домовився з американською Honeywell про зміцнення енергетики України
12 червня, 17:48

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua