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«Це вам не «Дойче Бан». Відомі пасажири зробили комплімент «Укрзалізниці»

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Це вам не «Дойче Бан». Відомі пасажири зробили комплімент «Укрзалізниці»
Працівники «Укрзалізниці» повернули годинник власнику, коли він повертався до України
фото: Facebook / Vladyslav Rashkovan

Відомий фінансист забув коштовну річ в українському поїзді, а коли за кілька тижнів згадав про неї, не мав надії, що її повернуть

Український фінансист Рашкован Владислав розповів історію про те, як він забув годинника у поїзді на Польщу, однак працівники «Укрзалізниці» знайшли його та повернули. Своєю розповіддю він поділився у Facebook, а згодом під його дописом українці почали «флешмоб» історій про сервіс «Укрзалізниці» та європейських перевізників.

За словами Рашкована Владислава, три тижні тому він їхав поїздом з Києва в Холм, аби зробити пересадку і дістатися на місію МВФ у Варшаві.

«Вже в Варшаві я зрозумів, що не бачу свій годинник, але думав, що він десь серед речей. Місія була не дуже простою – тому було не до годинника, але тиждень потому в Вашингтоні я зрозумів, що все ж таки його немає в сумках. Було два варіанти: забув в готелі або вагоні поїзда. По-перше, вирішив звернутися до УЗ. Пояснив, який годинник», – поділився фінансист. 

Далі, розповідає Рашкован, буквально за день він отримав фото свого годинника. Згодом, через три тижні, під час повернення до України, в поїзді на Київ працівники «Укрзалізниці» повернули йому годинник.

«Я розказав історію своїм європейським і американським колегам, які зараз зі мною. Їх відповідь: не очікуй такого від наших країн – якщо ти щось загубив там в поїзді … то загубив Але Україна, та УЗ вміють дивувати. Ну і на останнє – поїзд в Київ виїхав точно по розкладу. Колега з Нідерландів сказав: я би мріяв, щоб таке було в моїй країні:) і підключився до WiFi, щоб розказати про це своїй дружині», – розповів український економіст.

«Це вам не «Дойче Бан». Відомі пасажири зробили комплімент «Укрзалізниці» фото 1
фото: Facebook / Vladyslav Rashkovan

Українська журналістка Наталія Фібріг не залишилась осторонь та поділилася власною історією про «Дойче Бан» (Deutsche Bahn) – найбільшого залізничного оператора Німеччини. Вона розповіла, що нещодавно знімала сюжет про німецького перевізника, і мала можливість познімати в поїзді, який уже висадив пасажирів на кінцевій і їхав у депо.

«Я зайшла з оператором в вагон, поклала на стіл дозвіл на зйомку, сонячні окуляри, і пішли знімати. А потім забули і вийшли з іншого боку. Окулярів було шкода, нові. Я написала, що буду вдячна, якщо зможу забрати. Однак їх не знайшли. Вони лежали на столі біля роздруківки дозволу на зйомку, де був мій контакт та імʼя, але все одно я їх не отримала. І я не думаю, що їх хтось взяв, навряд. Швидше за все просто викинули», – зауважила Фібріг. 

Журналістка додала, що «Дойче Бан» має сервіс повернення речей – lost and found. Проте, на її думку, «очевидно просто ніхто не хотів паритися».

«Це вам не «Дойче Бан». Відомі пасажири зробили комплімент «Укрзалізниці» фото 2
скриншот: Facebook / Natalia Fiebrig

У коментарях українці розповіли схожі історії стосовно сервісу «Укрзалізниці» та європейських перевізників.

«Це вам не «Дойче Бан». Відомі пасажири зробили комплімент «Укрзалізниці» фото 3
скриншот: Facebook / Vladyslav Rashkovan
«Це вам не «Дойче Бан». Відомі пасажири зробили комплімент «Укрзалізниці» фото 4
скриншот: Facebook / Vladyslav Rashkovan
«Це вам не «Дойче Бан». Відомі пасажири зробили комплімент «Укрзалізниці» фото 5
скриншот: Facebook / Vladyslav Rashkovan
«Це вам не «Дойче Бан». Відомі пасажири зробили комплімент «Укрзалізниці» фото 6
скриншот: Facebook / Vladyslav Rashkovan

Нагадаємо, «Укрзалізниця» призначає додаткові поїзди Київ – Одеса на вихідні 22 та 23 червня та Львів – Одеса на 30 червня. До слова, «Укрзалізниця» розробила та запускає в бета-режимі оновлений сайт для купівлі залізничних квитків.

«Відтепер у вебверсії сервісу для купівлі квитків доступний розширений та зручний функціонал, включно з верифікацією акаунтів через Дія.Підпис», – зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко. 

Також стало відомо, що «Укрзалізниця» підвищила ціни на постільні комплекти у пасажирських потягах. Тепер за користування постільною білизною під час поїздки доведеться сплатити від 80 до 120 гривень. Відповідне рішення ухвалило правління компанії 20 травня 2024 року. Нові розцінки почали діяти з 22.05.2024.

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Теги: Укрзалізниця Україна Facebook

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