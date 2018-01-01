Про кумира навіжених малоросів Володимира Висоцького

КУЛЬТ ВУРКИ у ҐУЛаґу розміром ⅙ суходолу Землі

Коли директорові В’ятровичу виповнилося сім рочків, ось що писала у своїх спогадах «Галина» оперна прима світового рівня Галина Вишневська (дружина Мстислава Ростроповича) про кумира навіжених малоросів. Цим аґресивним істотам не перекладатиму навмисно, щоби баньки, як луснуть од скаженого захвату, не заляпали клавіятуру:

Дмитро Понамарчук Президент Фонду вільних журналістів імені Вячеслава Чорновола

Дмитро Понамарчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Висоцький

КУЛЬТ ВУРКИ у ҐУЛаґу розміром ⅙ суходолу Землі

Коли директорові В’ятровичу виповнилося сім рочків, ось що писала у своїх спогадах «Галина» оперна прима світового рівня Галина Вишневська (дружина Мстислава Ростроповича) про кумира навіжених малоросів. Цим аґресивним істотам не перекладатиму навмисно, щоби баньки, як луснуть од скаженого захвату, не заляпали клавіятуру:

«Архипелаг ГУЛаг сделал своё дело. Вот он, сегодняшний русский человек. Он орёт, он вопит на весь мир своим пропитым, хрипатым голосом и воет, как затравленный, загнанный, но ещё очень сильный зверь. И чувствуешь, что все эти песни про нас и все мы из одной стаи... Да, народ породил Высоцкого и признал его своим бардом, трибуном, выразителем своего отчаяния и своих надежд. Но что же должен был пережить народ, через какие моральные ломки пройти, чтобы вот эти блатные истерические вскрики уркагана находили такой массовый отклик во всех слоях советского общества! В этом гигантском, уродливом театре, где все кривляются и с блатными ужимками суетливо вертятся друг перед другом... Актёры не по призванию, а по принуждению, в непрофессиональном театре, управляемом каким-то коллективным руководством, всю жизнь играют бесконечную бездарнейшую комедию. Зрителей нет только участники. Пьесы тоже нет – сплошная импровизация. Играют, не зная развития её и не зная, чем кончится спектакль».

Книга «Галина» видана 1984 року. Авторці було 58 років.

Джерело: блог Дмитра Понамарчука

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