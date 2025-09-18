Головна Одеса Новини
На Одещині з'явився найбільший лабіринт із мушель рапанів

glavcom.ua
На Одещині з'явився найбільший лабіринт із мушель рапанів
Відкриття найбільшого лабіринту з мушель рапанів у парку «Нью Васюки», с. Молодіжне, Одеська область
фото: Лана Вєтрова/Facebook

Локація у парку «Нью Васюки» потрапила до Національного реєстру рекордів

У селі Молодіжне Одеської області відкрили унікальний лабіринт із мушель рапанів, який отримав рекорд України як «Перший лабіринт із мушель рапанів». Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Лабіринт розташований у парку для сімейного відпочинку «Нью Васюки». Довжина всіх перегородок майже півкілометра – 486 погонних м, товщина стін становить 25 см, а площа лабіринту сягає 911,3 кв. м.

Для його створення використали понад 134 т мушель, які збирали з усіх морських берегів, куди їх викидало штормами. Мушлі очищувалися під сонячним промінням, висушувалися та вивітрювалися протягом кількох років.

На Одещині з'явився найбільший лабіринт із мушель рапанів фото 1
фото: Лана Вєтрова
На Одещині з'явився найбільший лабіринт із мушель рапанів фото 2
фото: Лана Вєтрова

Власник еко-парку Василь Волошинов зазначив, що цей тривалий та кропіткий процес вимагав неабиякого терпіння, але результат того вартий. Лабіринт став не лише туристичною атракцією, а й унікальною рекордною локацією України.

Керівниця Національного Реєстру Рекордів України підтвердила досягнення та внесла об’єкт до реєстру, наголосивши на його унікальності та масштабі.

Парк «Нью Васюки» у селі Молодіжне Одеської області відомий своєю еко-орієнтованою концепцією та сімейними атракціями. Лабіринт із мушель став однією з найпопулярніших локацій парку, приваблюючи туристів та місцевих відвідувачів.

Нагадаємо, 6 липня з нагоди Дня Військово-морських сил ЗСУ курсанти й ліцеїсти в Одесі на Потьомкінських сходах розгорнули найбільший прапор Військово-морських сил ЗСУ.

