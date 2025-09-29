Головна Спорт Новини
Керівник паралімпійців Росії заявив, що їхнє повернення на турніри відбулося завдяки Путіну

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Керівник паралімпійців Росії заявив, що їхнє повернення на турніри відбулося завдяки Путіну
Рожков: Перемога стала можливою завдяки величезній політичній та дипломатичній роботі, яку веде президент РФ

Рожков: Нам помагала вся країна

Голова Паралімпійського комітету Росії (ПКР) Павло Рожков заявив, що російських паралімпійців повернули на міжнародні турніри завдяки Путіну. Про це інформує «Главком».

«До цього результату ми йшли великою спільною роботою. Нам помагала вся країна. Насамперед, ця перемога стала можливою завдяки величезній політичній та дипломатичній роботі, яку веде президент РФ Володимир Путін… Насамперед із країнами Азії, Латинської Америки та Африки. Насамперед саме ці країни нас підтримали під час першого та другого голосувань. Цей прорив розпочався два роки тому на генеральній асамблеї МПК у Бахрейні, коли виконком вкотре спробував виключити ПКР. Це за останні чотири роки була третя спроба», – розповів голова ПКР Павло Рожков.

Нагадаємо, Міжнародний паралімпійський комітет повністю відновив членство Росії.

У суботу, 27 вересня, на Генеральній асамблеї МПК у Сеулі (Південна Корея) організації-члени МПК проголосували за те, щоб не зберігати часткового усунення національного паралімпійського комітету Росії.

У першому раунді проти повного усунення ПКР проголосувало 111 делегатів, за 55, 11 утрималися. У другому турі за відміну часткового усунення ПКР проголосував 91 делегат, проти – 77, 8 – утрималися.

Членство ПКР було частково припинено на Генеральній асамблеї МПК у вересні 2023 року.

Як повідомлялося, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».

паралімпійські ігри путін спорт пропаганда росія

Читайте нас

