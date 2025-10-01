Головна Одеса Новини
В Одесі через негоду загинуло дев'ять людей, серед них дитина

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
В Одесі через негоду загинуло дев’ять людей, серед них дитина
Рятувальні роботи тривали протягом усієї ночі
колаж: glavcom.ua

Кількість жертв потужної зливи в Одесі зросла до 9 осіб: Рятувальники майже добу ліквідовують наслідки негоди

Рятувальники ДСНС майже добу ліквідовують катастрофічні наслідки потужної зливи та повені в Одесі та Одеському районі. Ситуація є критичною – кількість загиблих зросла, а пошукові роботи тривали всю ніч. За останніми даними, внаслідок негоди загинуло 9 осіб, серед яких 1 дитина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Рятувальні роботи тривали протягом усієї ночі, зокрема, проводився пошук зниклої дівчини, тіло якої знайшли о 7 годині ранку. На місці пошукових робіт працювала психолог ДСНС, надаючи допомогу постраждалим.

В Одесі через негоду загинуло дев’ять людей, серед них дитина фото 1
фото: ДСНС України
В Одесі через негоду загинуло дев’ять людей, серед них дитина фото 2
фото: ДСНС України

Рятувальникам вдалося запобігти ще більшій трагедії та врятувати сотні людей і транспортних засобів, зокрема врятовано 362 особи. Евакуйовано 227 транспортних засобів із водяних пасток. Також триває відкачування води із затоплених будівель та підвалів.

В Одесі через негоду загинуло дев’ять людей, серед них дитина фото 3
фото: ДСНС України
В Одесі через негоду загинуло дев’ять людей, серед них дитина фото 4

Від ДСНС до ліквідації наслідків залучено 255 рятувальників та 68 одиниць техніки. Роботи з подолання наслідків негоди тривають.

Нагадаємо, Одеса потерпає від потужної зливи, яка спричинила підтоплення низки вулиць та значні пошкодження комунальної інфраструктури. Мерія Одеси повідомила про аварійну ситуацію на критичних об'єктах, зокрема про затоплені насосні станції та зміну руху громадського транспорту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мерію Одеси.

Як відомо, в Одесі протягом семи годин випала кількість опадів, яка зазвичай випадає за два місяці. Міський голова Геннадій Труханов повідомив, що зливова каналізація не здатна впоратись з таким навантаженням, що спричинило підтоплення деяких районів міста, передає «Главком».

Зі слів Труханова, через зливу сталось затоплення укриттів, шкіл, підвальних приміщень, приватних будинків та магазинів. Він зазначив, що попри складну ситуацію, вона залишається під контролем.

Всі комунальні служби працюють над усуненням наслідків негоди. Труханов повідомив, що через негоду загинула людина. Наразі обставити її смерті невідомі. Раніше повідомлялось, що  водолази ДСНС проводять пошуки 23-річної дівчини, яка зникла під час негоди в Одесі. За попередніми даними, її могло збити течією на одній з вулиць міста.

Теги: Одеса негода погода ДСНС

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
