Злива паралізувала Одесу: в місті транспортний колапс, низка вулиць повністю затоплена

Громадян просять бути обережними і, за можливості, відкласти поїздки доти, доки погодні умови не поліпшаться

Вранці, 30 вересня, на Одесу обрушилася потужна злива, яка призвела до паралічу частини громадського транспорту та значного затоплення вулиць. У низці районів міста проїзд ускладнений або неможливий. Міська влада та поліція закликають водіїв бути вкрай обережними та за можливості утриматися від поїздок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міську раду Одеси.

Через велику кількість опадів порушено роботу міського електротранспорту. Трамваї №7, 13 та 27 тимчасово не курсують, оскільки їхні лінії було знеструмлено. Рух трамвая №20 повністю зупинено, замість нього запустили маршрутки. Також тролейбус №10 їде лише до вулиці Рішельєвської, а тролейбус №8 – до вулиці Хімічної.

У мерії Одеси підтвердили, що сильні підтоплення зафіксовані на низці ключових транспортних артерій. Рух повністю неможливий на вулицях Героїв Небесної Сотні (на виїзді з міста), Івана Петрова та Академіка Глушка.

Рух ускладнений через підтоплення на таких ділянках, як Хімічна/Промислова, Приморська/Газовий провулок, Ширяєвський провулок, вулиця Марсельська та численні ділянки вулиці Інглезі.

Патрульна поліція закликає водіїв вмикати ближнє світло фар, дотримуватись безпечної дистанції та уникати різких маневрів, оскільки гальмівний шлях під час дощу значно збільшується. Громадян просять бути обережними і, за можливості, відкласти поїздки доти, доки погодні умови не поліпшаться.

