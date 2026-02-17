Підвищення зарплат соцпрацівників та педагогів: у парламент подано законопроєкт

Йдеться про урядові постанови про підвищення окладів педагогам та соцпрацівникам

Асоціація наполягатиме на його невідкладному розгляді парламентом

Після офіційного звернення голови Асоціації прифронтових міст та громад Ігоря Терехова та спільного голосу громад, народні депутати зареєстрували законопроєкт, який має розв’язати проблему фінансового забезпечення виплати підвищених окладів педагогам та соціальним працівникам.

Йдеться про урядові постанови про підвищення окладів педагогам (на 40%) та соцпрацівникам (у 2,5 рази), виконання яких не забезпечене державним фінансуванням, а стало фінансовим тягарем для місцевих бюджетів. Адже освітня субвенція не покриває заклади дошкільної та професійно – технічної освіти, мистецькі школи, а соціальна сфера взагалі залишилася без відповідної цільової підтримки.

За словами голови парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, звернення від прифронтових громад – членів Асоціації прифронтових міст та громад стало поштовхом до розробки пропозицій щодо змін у Держбюджет-2026.

«Отримав звернення від голови Асоціації прифронтових міст та громад Ігоря Терехова і безпосередньо від громад щодо проблемної ситуації, яка виникла після ухвалення Урядом постанов про підвищення посадових окладів. Рішення про підвищення зарплат, безперечно, правильне, але не підкріплене фінансуванням. Більшість громад не спроможні виконати його власним коштом. Разом із колегами зареєстрували законопроєкт про внесення змін до Держбюджету на 2026 рік, яким передбачається збільшення доходів загального фонду на 20 млрд грн за рахунок додаткових податкових надходжень від детінізації економіки та спрямування цих коштів на цільові субвенції для забезпечення підвищення оплати праці», – зазначив Данило Гетманцев.

Документ вже підписали 38 народних депутатів. Асоціація наполягатиме на його невідкладному розгляді парламентом.

Нагадаємо, раніше Асоціація прифронтових міст та громад звернулася до Уряду із закликом компенсувати громадам витрати на підвищення зарплат соцпрацівників.