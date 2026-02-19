Головна Гроші Особисті фінанси
Спрощено оренду житла для переселенців: деталі від Свириденко

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Спрощено оренду житла для переселенців: деталі від Свириденко
Господарські товариства із державною часткою понад 50% можуть передавати свою нерухомість для проживання ВПО
фото: glavcom.ua

Громадські об’єднання та благодійні організації можуть брати в оренду приміщення для проживання ВПО за символічною ставкою – 0,01 від розрахункової орендної плати

Кабмін спрощує механізм забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб. Організації, які надають прихисток ВПО, можуть орендувати державне та комунальне майно на пільгових умовах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову уряду Юлію Свириденко.

Спрощено оренду житла для переселенців:

  • Громадські об’єднання та благодійні організації можуть брати в оренду приміщення для проживання ВПО за символічною ставкою – 0,01 від розрахункової орендної плати.
  • Державні і комунальні установи у сферах освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури й спорту, та соціального захисту можуть орендувати майно для розміщення ВПО без аукціону – за 1 грн на рік за кожен об'єкт.
  • Господарські товариства із державною часткою понад 50% можуть передавати свою нерухомість для проживання ВПО на період воєнного стану та ще шість місяців після його завершення – також за 1 грн на рік.

«Такі умови спрощують доступ до вільних гуртожитків, санаторіїв, тренувальних баз та інших приміщень і дозволяють громадам швидше облаштовувати місця тимчасового проживання для людей, які вимушено залишили свої домівки через війну», – наголошує Свириденко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів впроваджує механізм фінансової підтримки для громадян, які змушені змінити місце проживання через надзвичайні ситуації. Програма передбачає надання одноразових безвідсоткових позик для побутового облаштування на новому місці.

Особисті фінанси

