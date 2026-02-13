Головна Гроші Економіка
Українці зможуть подавати заявки для отримання виплат на дітей онлайн

Юлія Відміцька
Кабмін зробив важливу заяву про оформлення виплат на дітей

Подати заяву на отримання «дитячих» виплат можна буде дистанційно. Нова послуга з’явиться вже найближчим часом. Про це заявив міністр соцполітики Денис Улютін під час засідання уряду, пише «Главком».

Міністр соцполітики повідомив, що онлайн послуга вже розробляється. «Щодо безпосередньо подачі онлайн, ми зараз з колегами працюємо щодо технічної можливості такої подачі, такої заяви», – заявив Денис Улютін.

За словами міністра, подання заявки на отримання дитячих виплат стане доступною для українців вже найближчим часом.

Нагадаємо, що з 1 січня 2026 року в Україні запроваджується новий порядок виплат державної допомоги при народженні дитини. 50 тис. грн буде одноразовим платежем, і ця сума стосуватиметься лише тих матерів, які народили після 1 січня 2026 року. При народженні дитини українці можуть отримати одноразову допомогу від держави у розмірі 50 тис. грн. Отримати цю допомогу можна двома шляхами: звернутися до Пенсійного фонду України, або подати заявку через сервіс у «Дії».

До слова, Дениса Улютін також повідомляв про те, що державну програму «Пакунок школяра» буде розширено. Кошти можна буде витрачати не лише на канцелярію, дитячий одяг та взуття, а й на книги.

Також повідомлялося, що Кабінет міністрів запровадив одноразову грошову допомогу у 50 тис. для дітей, які повертаються з тимчасово окупованих територій чи після депортації. Виплату зможуть оформити батьки чи офіційні представники дитини для створення належних умов адаптації та реінтеграції. Для отримання виплати необхідно звернутись до Державної служби у справах дітей. Варто зазначити, що допомога не враховується при нарахуванні інших соціальних виплат чи субсидій.

