Ексзаступник міністра Шамбір постане перед судом за провал системи E-social

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Ексзаступник міністра Шамбір постане перед судом за провал системи E-social
Микола Шамбір обіймає посаду радника міністра соціальної політики України
фото з відкритих джерел

Кошти на створення E-social, яка виявилася непридатною для використання, надав Світовий банк, повернути їх уряд України має з відсотками

Прокурори Київської міської прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо колишнього заступника міністра соціальної політики, який наразі обіймає посаду радника Міністра соціальної політики України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

Як повідомили у Київській міській прокуратурі, його судитимуть службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України в редакції статті, чинній до 01.07.2020). За даними «Главкома» мова про Миколу Шамбіра.

Слідство встановило, що у 2018 році міністерство соціальної політики України в особі заступника міністра та Консорціум у складі чотирьох компаній підписали договір на розробку програмного забезпечення для міністерства. Система E-social мала об'єднати усю інформацію про соціальні виплати, допомоги, пільги та субсидії.

За розроблене програмне забезпечення у 2018 та 2019 році розробнику заплатили майже 23,7 млн грн. Згодом з’ясувалося, що програма не відповідає вимогам чинного законодавства та розроблена не до кінця, тому її так і не використовували.

У 2021 році дія договору була припинена. Надалі у 2024 році аудиторська служба встановила, що Мінсоцполітики в особі заступника міністра уклало договір на розробку цієї програми з порушеннями, і відомство від початку мало відхилити пропозицію Концорціуму.

Судово-економічна експертиза встановила завдання збитків на суму майже 23,7 млн грн. Гроші на цю програму виділив Світовий банк в рамках проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України», і повернути їх уряд України має з відсотками. 

E-Social (Єдина інформаційна система соціальної сфери) – це державна інформаційно-аналітична система, створена для управління соціальною підтримкою населення України. Уряд ухвалив рішення про створення E-Social у липні 2019 року. Розробку платформи замовили консорціуму з чотирьох компаній. Система мала бути запущена до жовтня 2020 року, після наповнення її даними з інших інформаційних систем.

У листопаді 2025 року колишньому посадовцю повідомили про підозру. Він підписав акти на оплату розробки державної системи E-social, яка так і не запрацювала. За даними слідства, у 2018 році відомство уклало договір із консорціумом чотирьох компаній на створення електронної платформи, що мала об’єднати всі дані про соціальні виплати, пільги та субсидії. Вартість контракту склала понад $3,3 млн.

Аудитори Державної аудиторської служби у 2024 році підтвердили: тендер провели з порушеннями, а пропозицію компаній потрібно було відхилити ще на етапі відбору. Експертиза підтвердила, що державі завдано збитків на майже 23,7 млн грн. Кошти на створення E-social надавав Світовий банк у межах проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України». Тепер ці гроші Україна має повернути з відсотками.

 

