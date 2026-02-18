Пенсії зростуть не у всіх. Мінсоцполітики повідомило, кого омине індексація

Міністр соцполітики назвав категорії осіб, яких не торкнеться березнева індексація

З 1 березня в Україні буде проведено щорічну індексацію пенсій, однак без доплат залишаться деякі категорії пенсіонерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра соціальної політики Дениса Улютіна в інтерв'ю «РБК-Україна».

Як відомо, з 1 березня пенсії для більшості українців буде проіндексовано на 12,1%. Варто зазначити, що цьогорічний коефіцієнт індексації на 4% перевищує рівень інфляції за минулий рік.

Водночас без змін залишаться виплати прокурорам, суддям у відставці, пенсіонерам, які отримують максимальну пенсію (25 950 грн), а також пенсіонерам, чиї пенсії раніше вже були доведені до мінімального гарантованого рівня.

Нагадаємо, що наразі в Україні 73% пенсіонерів отримують виплати за віком: це 7,4 млн українців. Ще майже 1,5 мільйона громадян (15%) живуть на пенсію по інвалідності, близько 700 тис. або 7% отримують виплату через втрату годувальника, а 5% або ж 500 тис. мають пенсію за вислугу років. Соціальні пенсії та довічне утримання суддів складають менш як 1%.

До слова, Денис Улютін також повідомляв, що в Україні планують поступово перейти на трирівневу пенсійну систему, яка передбачає поєднання солідарних, професійних та накопичувальних виплат. За його словами, нинішня система призводить до ситуацій, коли люди з однаковим стажем та подібними доходами отримують різні суми пенсій. Запровадження нової моделі має усунути дисбаланси та зробити нарахування більш справедливими.