«Економічний безвіз». Що треба встигнути?

Нині діючий економічний безвіз для України закінчується на початку червня

Європейська Рада ухвалила переговорний мандат про продовження призупинення імпортних мит і квот для України та Молдови

Посли держав-членів ЄС погодили переговорний мандат Євроради щодо двох законодавчих пропозицій, а саме:

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«відновлення призупинення імпортних мит і квот для України ще на один рік (з 6 червня 2024 року до 5 червня 2025 року), одночасно посилюючи захист чутливої сільськогосподарської продукції шляхом посилення захисних заходів, які вже включені в поточний регламент (ЄС) 2023/1077, включаючи новий автоматичний захист для певних чутливих продуктів»;

«відновлення призупинення імпортних мит і квот для Молдови ще на один рік (з 25 липня 2024 року до 24 липня 2025 року), одночасно посилюючи захист чутливої ​​ сільськогосподарської продукції шляхом посилення захисних заходів, уже включених у діючий регламент (ЄС) 2023/1524».

Що це означає на практиці?

Що ми і Молдова маємо можливість продовжити ще на рік так званий «економічний безвіз» – торгівлю без мит і квот – що не тільки стимулюватиме торгівельні потоки з наших країн до ЄС, але й сприятиме створенню умов для інтеграції наших держав у внутрішній простір загальноєвропейського ринку (якщо відверто, наша велика мрія – щоб такий режим діяв аж до моменту вступу до ЄС).

Одна дуже важлива і принципова деталь – посли ЄС схвалили текст Пропозиції Європейської Комісії, представленої 31 січня 2024 року комісаром з питань торгівлі Валдісом Домбровскісом, без жодних змін, у первісному вигляді, «з метою досягнення згоди в першому читанні з Європейським Парламентом».

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Тобто нам на цьому етапі вдалось оминути потенційну дискусію, яка мала б обов’язково виникнути, якби у рішенні послів з’явились якісь вагомі зауваження, пропозиції чи застереження.

Що далі?

голосування Пропозицій Європейської Комісії про продовження економічного безвізу на засіданні Комітету Європейського парламенту з міжнародної торгівлі (INTA) – очікуємо 7 березня;

її розгляд Європейським парламентом (у першому читанні – орієнтовно у квітні 2024 року);

після рішення Європейського Парламенту – правила мають бути ухвалені Європейською Радою, підписані представниками Європейської Ради та Європейського Парламенту та опубліковані в Офіційному журналі ЄС.

Розраховуємо, що усі процедури завершаться до кінця травня 2024 року.

Чому це важливо?

Нині діючий економічний безвіз для України закінчується на початку червня, практично напередодні обрання нового складу Європейського Парламенту на 2024-2029 роки (голосування заплановане на 6-9 червня).

Далі – перемовини і консультації, за результатами яких має відбутись обрання нового складу Європейської Комісії, керівників Європейської Ради, Європейського Парламенту, Європейської служби зовнішніх справ.

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Вже триває цикл з’їздів європейських політичних партій, на яких ухвалюються передвиборчі програми, обираються кандидати від партійних груп на посаду кандидатів у Президенти Європейської Комісії.

Виборчі змагання будуть непростими, адже з великою вірогідністю на час дії мандату наступного складу Європейського Парламенту та Європейської Комісії припаде щонайменше дві величезні події:

ухвалення пропозицій щодо реформування Європейського Союзу у контексті зроблених останніми роками напрацювань;

потенційне найбільше за останні 20 років нове розширення ЄС (сподіваємось на це).

З тих дискусій, що бачимо зараз (і серед «єврооптимістів», і серед «євроскептиків»), можемо спрогнозувати, що літо і осінь 2024 року точно будуть дуже жвавими та гарячими.

І це – об’єктивна реальність, що наші питання на певний час відійдуть на другий план, тож нам дуже важливо встигнути реалізувати усі наші найближчі «європейські» та «євроінтеграційні» плани до цього часу…