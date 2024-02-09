Європейські металурги закликали Єврокомісію допомогти їм з декарбонізацією

«Цільовий показник у 90% для всього ЄС до 2040 року означає майже повну декарбонізацію енергоємних галузей, таких як сталеливарна промисловість»

Раніше у Європейській бізнес асоціації закликали українську владу активізувати перемовини щодо вуглецевого податку

Європейська асоціація виробників сталі Eurofer закликала Європейську комісію допомогти декарбонізувати виробництво сталі в ЄС, а для цього – запровадити «сприятливу для інвестицій структуру з доступною енергією та міжнародним ігровим полем в основі».

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Ця заява була зроблена у відповідь на те, що Європейська комісія підтвердила перевагу чистого скорочення викидів парникових газів на 90% до 2040 року порівняно з рівнем 1990 року.

«Цільовий показник у 90% для всього ЄС до 2040 року означає майже повну декарбонізацію енергоємних галузей, таких як сталеливарна промисловість», – заявив генеральний директор Eurofer Аксель Еггерт.

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Водночас, він наголосив: за відсутності належних сприятливих умов і різкого збільшення інвестицій, необхідних для переходу, така мета ставить під сумнів економічну і технічну здійсненність кліматичної політики ЄС та її взаємодію з іншими політиками, такими як енергетична, торговельна та конкурентна, і піддає випробуванню економічну і технічну здійсненність кліматичної політики ЄС. Це може сприяти деіндустріалізації, тим самим підриваючи стійкість і стратегічну автономію ЄС.

Тому Eurofer закликає ЄС забезпечити доступ до екологічно чистої електроенергії, водню, сировини та вторинних матеріалів для виробництва сталі в «безпрецедентних кількостях», а також активніше працювати з країнами, які не поділяють кліматичні амбіції Європи.

Раніше у Європейській бізнес асоціації закликали українську владу активізувати перемовини щодо вуглецевого податку СВАМ, який вже почав працювати у тестовому режимі.

За різними оцінками, додаткове навантаження на імпорт з України щороку становитиме від 300 млн євро до 1,2 млрд євро, що є непідйомним для економіки України. Саме тому потрібно розпочати перемовини щодо активізації ст. 30 Регламенту СВАМ, яка дозволяє створити особливі умови експорту товарів з України, де виключні й неспровоковані події спричинили руйнівні наслідки для економіки та індустріальної інфраструктури. Це сприятиме зниженню фінансового навантаження на бізнес і допоможе частково акумулювати ресурси для необхідних реформ у сфері захисту довкілля та клімату, заявили у ЕВА.