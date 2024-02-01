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Німецький банк звільняє тисячі людей через одну причину

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Німецький банк звільняє тисячі людей через одну причину
У Німеччині банк вирішив зменшити витрати, звільняючи працівників
фото: зі сторінки соцмережі Х DeutscheBank

Deutsche Bank намагається зменшити витрати після падіння прибутків і звільняє працівників

Керівництво найбільшого банку Німеччини – Deutsche Bank схвалило звільнення 3500 осіб персоналу. Як пише The Wall Street Journal, цей крок став черговим у спробі знизити витрати.

Раніше Deutsche Bank підтвердив падіння чистого прибутку у четвертому кварталі минулого року.

Загалом у Deutsche Bank працюють близько 89 тис. співробітників. Фінансова організація хоче досягти загальної економії 2,5 млрд євро, і нова хвиля звільнень допоможе залучити ще й додаткові 1,6 млрд євро. Економія 0,9 млрд євро вже відбулася в рамках програми підвищення ефективності. Як пише The Wall Street Journal, на сьогоднішній день було досягнуто близько 900 мільйонів євро економії. 

Нагадаємо, рік уже давно почався, а от федеральний бюджет Німеччини досі не ухвалений. Навколо його прийняття у Бундестазі досі точаться традиційні загальні дебати. Бюджет має бути прийнятий уже у п’ятницю, але однозначно у ньому будуть впроваджені заходи жорсткої економії, зокрема щодо соціальної політики і утримання біженців. 

Передбачено поліпшення інтеграції біженців на ринок праці через програму Jobturbo, щоб зменшити витрати на 500 мільйонів євро.  Це, зокрема, стосуватиметься біженців з України. 

До того ж центрам зайнятості хочуть дозволити припиняти допомогу безробітних максимум на два місяці, якщо вони неодноразово відмовляються від прийнятної роботи. Це має розвантажити бюджетні кошти на 150 мільйонів євро.

До слова, станом на сьогодні 61% громадян Німеччини відчувають себе в безпеці у власній країні

Передбачено поліпшення інтеграції біженців на ринок праці через програму Jobturbo, щоб зменшити витрати на 500 мільйонів євро.  Це, зокрема, стосуватиметься біженців з України. 

До того ж центрам зайнятості хочуть дозволити припиняти допомогу безробітних максимум на два місяці, якщо вони неодноразово відмовляються від прийнятної роботи. Це має розвантажити бюджетні кошти на 150 мільйонів євро.

, хоча у 2021 році їх було набагато більше – 82%. Про це повідомила голова Інституту вивчення громадської думки Рената Кехер у своїй «Доповіді у сфері безпеки».

«Почуття безпеки у населення Німеччини сьогодні явно руйнується», – констатувала вона. Дослідження на цю тему проводиться в Німеччині понад 10 років, але цього разу, на думку авторів, його результати виявилися особливо цікавими.

Якщо у 2019 році частка опитаних, які відчували себе в Німеччині в безпеці, становила 73%, а 2021 року, «коли всі сиділи по домівках через пандемію», була 82%, то сьогодні таку думку висловив лише 61% респондентів. Кехер пояснила, що це пов'язано не тільки зі значним зростанням рівня злочинності за останні два роки, а й з конфліктами між різними ідеологічними групами.

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Теги: населення праця банк економіка бюджет ринок звільнення Німеччина

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