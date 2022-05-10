Кремль боїться оголошувати повну мобілізацію
У РФ відкрито називати війну війною заборонено
Коротко про Путіна
- Загальну мобілізацію не оголосили. Буде і далі прихована.
- Термін «специальная военная операция» не був використаний.
- Князь Святослав і Володимир Мономах за версією Путіна воювали на Донбасі за русские интресы і проти України. Враховуючи, що обидвоє були правителями Русі, київськими князями, які розбили в пух і прах печенігів і половців, які якраз населяли територію нинішньої РФ – така собі аналогія. Смішне, що вирішальні бої Мономаха із кочівниками були якраз в районі нинішнього Чугуєва-Ізюма. Тодішні окупанти були нашими князями порубані на фарш. Ще і купу трофеїв набрали.
- Ще одна згадка «Сидір Ковпак». Українець із Котельви, цікава постать партизанського руху. Але очевидно, що спічрайтери Путіна не моніторять українські новини. «Ми тут б’ємо рашистів, як Сидір Ковпак» – це уже скоріше лозунг сумської тероборони, яка дала по морді кантемирівській дивізії зі спизженим дубовим листям.
- Хворий ублюдок поклав квіти на постаменти з написом «Киев» і «Одесса». Очікувано, ці два міста-героя сильно муляють рашистами, що не їхні і не здаються. Очікую кількаденних обстрілів і провокацій, але це уже звична історія. Он Одесу тероризують «Оніксами».
- Були згадані НАТО, бандерівці і русофобія – 1 раз.
Мій висновок – нас чекає війна на виснаження, де Росія боятиметься відкрито називати війну війною та оголошувати повну мобілізацію – воювати з бандєровцами гарно лише по телевізору.
Нас врятує холодний розум, правильна мобілізація і створення резервів. Боротьба з РФ на всіх фронтах і розуміння того, що це довгий марафон. Де перемога – право на існування українців.
Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої