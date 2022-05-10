Кремль боїться оголошувати повну мобілізацію

У РФ відкрито називати війну війною заборонено

Коротко про Путіна

Загальну мобілізацію не оголосили. Буде і далі прихована. Термін «специальная военная операция» не був використаний. Князь Святослав і Володимир Мономах за версією Путіна воювали на Донбасі за русские интресы і проти України. Враховуючи, що обидвоє були правителями Русі, київськими князями, які розбили в пух і прах печенігів і половців, які якраз населяли територію нинішньої РФ – така собі аналогія. Смішне, що вирішальні бої Мономаха із кочівниками були якраз в районі нинішнього Чугуєва-Ізюма. Тодішні окупанти були нашими князями порубані на фарш. Ще і купу трофеїв набрали. Ще одна згадка «Сидір Ковпак». Українець із Котельви, цікава постать партизанського руху. Але очевидно, що спічрайтери Путіна не моніторять українські новини. «Ми тут б’ємо рашистів, як Сидір Ковпак» – це уже скоріше лозунг сумської тероборони, яка дала по морді кантемирівській дивізії зі спизженим дубовим листям. Хворий ублюдок поклав квіти на постаменти з написом «Киев» і «Одесса». Очікувано, ці два міста-героя сильно муляють рашистами, що не їхні і не здаються. Очікую кількаденних обстрілів і провокацій, але це уже звична історія. Он Одесу тероризують «Оніксами». Були згадані НАТО, бандерівці і русофобія – 1 раз.

Мій висновок – нас чекає війна на виснаження, де Росія боятиметься відкрито називати війну війною та оголошувати повну мобілізацію – воювати з бандєровцами гарно лише по телевізору.

Нас врятує холодний розум, правильна мобілізація і створення резервів. Боротьба з РФ на всіх фронтах і розуміння того, що це довгий марафон. Де перемога – право на існування українців.

Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

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