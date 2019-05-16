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    Думки вголос

    Війна на Донбасі: українці хочуть втілити план Медведчука?

    • Марина Данилюк-Ярмолаєва
    • Розсилка
    Віктор Медведчук - Війна на Донбасі: українці хочуть втілити план Медведчука?
    Віктор Медведчук

    Це свідомий похід в петлю, щоби похорони були гарні — із пиріжками і духовим оркестром

    Цікаве опитування «Рейтингу» про хотєлки українців від президента.

    «Розпочати прямі переговори у чотирикутнику «Україна – РФ – т.зв. ДНР – т.зв. ЛНР» для припинення вогню і повернення Донбасу – 40,9%»

    38,1% вбачають серед перших кроків необхідність «Ініціювати розпуск нинішнього складу Верховної ради та проведення дострокових парламентських виборів».

    Перше — це фактично втілення старого плану Медведчука, де такий формат переговорів утверджуватиме у дурників думку, що це не на РФ напала на Україну силами 75 тисяч регулярних російських військ, які окопалися із родинами в Криму і в ОРДЛО. Це визнання, що ватажки ЛНР і ДНР не злочинці, не автомийники і «десятники МММ» (привіт Пушиліну), а типу серйозні суб’єкти політики.

    Це ілюзія туйні про сварку між політиками, через яку посварилися братні народи і постраждав особливий російськомовний нарід Донбасу. Це смерть і тухлому Мінську, і смерть ембріону «нормандського формату». Це свідомий похід в петлю, щоби похорони були гарні — із пиріжками і духовим оркестром.

    Друге. Нема сенсу боротися із вітряними мельницями, яким і так лишилося півроку. Дострокові вибори можуть бути в вересні, а планові у жовтні — практичного сенсу нема. Хоча ігри в розпуск — це батл із поганими боярами, на тлі якого можна привести свої політичні сили, які на добру половину складатимуться із нинішніх мешканців ВР.

    Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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