Війна на Донбасі: українці хочуть втілити план Медведчука?

Це свідомий похід в петлю, щоби похорони були гарні — із пиріжками і духовим оркестром

Цікаве опитування «Рейтингу» про хотєлки українців від президента.

«Розпочати прямі переговори у чотирикутнику «Україна – РФ – т.зв. ДНР – т.зв. ЛНР» для припинення вогню і повернення Донбасу – 40,9%»

38,1% вбачають серед перших кроків необхідність «Ініціювати розпуск нинішнього складу Верховної ради та проведення дострокових парламентських виборів».

Перше — це фактично втілення старого плану Медведчука, де такий формат переговорів утверджуватиме у дурників думку, що це не на РФ напала на Україну силами 75 тисяч регулярних російських військ, які окопалися із родинами в Криму і в ОРДЛО. Це визнання, що ватажки ЛНР і ДНР не злочинці, не автомийники і «десятники МММ» (привіт Пушиліну), а типу серйозні суб’єкти політики.

Це ілюзія туйні про сварку між політиками, через яку посварилися братні народи і постраждав особливий російськомовний нарід Донбасу. Це смерть і тухлому Мінську, і смерть ембріону «нормандського формату». Це свідомий похід в петлю, щоби похорони були гарні — із пиріжками і духовим оркестром.

Друге. Нема сенсу боротися із вітряними мельницями, яким і так лишилося півроку. Дострокові вибори можуть бути в вересні, а планові у жовтні — практичного сенсу нема. Хоча ігри в розпуск — це батл із поганими боярами, на тлі якого можна привести свої політичні сили, які на добру половину складатимуться із нинішніх мешканців ВР.