Як Винник з російськими пропагандистам закликав до миру

Досягнути миру просто. Росії потрібно забрати свої війська із Донбасу, Криму, Сирії і покаятися за війни, яка вона вела останні 60 років

Переглянула вовче завивання Олежки Винника за #всеммир. Пішла дивитися те, що назнімали Зара, пєвіца Валєрія, Познер і Оксана Фьодорова.

Прям зі шкіри пнуться, мовляв, брати не сваряться...

Враження наче тебе облизали гієни, а потім іще і скунс хтиво потерся дупою.

Від деяких осіб миротворництво аж пре.

Так, пєвіца Зара в 2017 їздила розважати російських військових на сирійську базу Хмеймім і навіть отримала медаль «Участнику военной операции в Сирии».

Валєрія з Прігожиним вітали приєднання Криму до Росії, а місяць тому дегустувати вино в кримській «Мансарді»...

Оксана Федорова заміжня за офіцером ФСБ, а нині працівником АП Путіна Андрія Бородіна.

Впихнули Мірей Матьє, Алессандро Сафіна і Тамару Цверцителі — привід подумати, коли ідеш на цих зірок в Палац Україну.

До Олежки питань нема в принципі. Героя мрій всіх развєдьонок і мілфів зрощував у свій час Інтер. А досягнути миру просто. Просто забрати свої війська із Донбасу, Криму, Сирії і покаятися за до*рєна воїн за останні років 60.

Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

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