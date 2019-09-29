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    Думки вголос

    Як Винник з російськими пропагандистам закликав до миру

    • Марина Данилюк-Ярмолаєва
    • Розсилка
    Як Винник з російськими пропагандистам закликав до миру

    Досягнути миру просто. Росії потрібно забрати свої війська із Донбасу, Криму, Сирії і покаятися за війни, яка вона вела останні 60 років

    Переглянула вовче завивання Олежки Винника за #всеммир. Пішла дивитися те, що назнімали Зара, пєвіца Валєрія, Познер і Оксана Фьодорова.

    Прям зі шкіри пнуться, мовляв, брати не сваряться...

    Враження наче тебе облизали гієни, а потім іще і скунс хтиво потерся дупою.

    Від деяких осіб миротворництво аж пре.

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    Так, пєвіца Зара в 2017 їздила розважати російських військових на сирійську базу Хмеймім і навіть отримала медаль «Участнику военной операции в Сирии».

    Валєрія з Прігожиним вітали приєднання Криму до Росії, а місяць тому дегустувати вино в кримській «Мансарді»...

    Оксана Федорова заміжня за офіцером ФСБ, а нині працівником АП Путіна Андрія Бородіна.

    Впихнули Мірей Матьє, Алессандро Сафіна і Тамару Цверцителі — привід подумати, коли ідеш на цих зірок в Палац Україну.

    До Олежки питань нема в принципі. Героя мрій всіх развєдьонок і мілфів зрощував у свій час Інтер.

    А досягнути миру просто. Просто забрати свої війська із Донбасу, Криму, Сирії і покаятися за до*рєна воїн за останні років 60.

    Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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