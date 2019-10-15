Чи перетворить формула Штайнмаєра Україну на другу Боснію і Герцоговину?

У Боснії і Герцоговині навіть в різних частинах країни друкують різні гроші

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В связи с переговорами по Донбассу у нас периодически вспоминают пример Боснии. Немного почитал про эту страну. После войны она уже 20 лет разделена на две части - сербскую и мусульманскую, которые фактически автономны друг от друга. Причем, настолько, что даже деньги в них печатают разные.

Все купюры сделаны в одном стиле, но изображены на них разные деятели. У сербов - одни, у боснийцев - другие. У нас, конечно, и близко нет такого ожесточения. Никто в Донецке и Луганске не отказывается от украинских гривен с Мазепой и Грушевским. И если бы Бандеру на деньгах печатали, брали бы и Бандеру.

Кстати, интересно, что своей денежной единицы в Боснии фактически нет. В стране ходит призрак немецкой марки - местная конвертируемая марка, курс которой был привязан к немецкой. Когда ввели евро, немецкая марка исчезла, а в Боснии так до сих пор и ходят марки и пфеннинги.

Джерело: блог Дениса Казанського

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