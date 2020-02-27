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    Думки вголос

    Колишній помічник Путіна Сурков має примітивно-печерні знання про Україну

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Розсилка
    Колишній помічник Путіна Сурков має примітивно-печерні знання про Україну

    Колись Винниченко сказав, що російський демократ закінчується там, де починається українське питання. Тепер бачимо, що там же закінчується і російський інтелектуал

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    Наверно, все уже прочитали интервью Суркова, в котором он заявил, что Украины не существует, и украинство - это расстройство умов. В этом, конечно, нет ничего нового. Обычная позиция русского нациста. Да и не обязательно русского, все нацисты одинаковы.

    Гитлер еще в 1939-м году говорил:

    «Это неслыханно — представлять нам чехов и поляков, этот сброд, который ничуть не лучше, чем суданцы и индусы, как суверенные государства».

    Чем это отличается от слов Суркова? Да ничем. Точно такой же бред твердят сербские четники про хорватов, которых называют «выдуманной нацией» и «окатоличенными сербами». А в государствах третьего мира похожими аргументами вообще оправдывается каждый второй геноцид.

    И все же удивительно, что у российского чиновника, который годами отвечал за украинское направление такое примитивно-пещерное представление об Украине. Сурков же не какой-то деревянный дурак, типа Шойгу. Он интеллектуал, что признано даже его врагами. И вдруг выясняется, что понимание Украины у него на уровне какого-то мракобеса-черносотенца из ХІХ века. Когда-то Владимир Винниченко сказал, что российский демократ заканчивается там, где начинается украинский вопрос. Теперь мы видим, что там же заканчивается и российский интеллектуал. Стоит только завести разговор об Украине, как самый утонченный российский мыслитель становится на четвереньки и начинает изрыгать тезисы из черносотенных брошюр.

    Казалось бы, у россиян тут полно своих журналистов, экспертов, политиков и прочей агентуры. В парламенте заседает целая фракция с кумом Путина. Есть кому провести ликбез. Но вот выходит человек, который 7 лет занимался украинским направлением и говорит, что украинской нации нет, а есть только борщ, Бандера и бандура. То есть, это как если бы Бжезинский в США говорил, что Россия - это водка, балалайка и Медведев. Ахахаха.

    Не удивительно, что с таким представлением об Украине, Кремль здесь все про*рал вчистую и напрочь. С этим нам просто удивительно повезло. Будь во главе РФ не темные мракобесные фашисты, а чуть более здравомыслящие и расчетливые люди, нам бы пришлось куда тяжелее.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія Владислав Сурков
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