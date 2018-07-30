Ментальна жалюгідність. Чому «Укрзалізниця» закуповує значки в Росії

В Україні не роблять значки, що їх потрібно купляти в Росії?

Олександр Рудоманов тут обнаружил прекрасное.

«Укрзалізниця» закупила в России 96 значков «Почетный железнодорожник» на сумму 181 927 рублей. Ссылка на тендер.

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-07-27-000594-c

Сумма, конечно, смехотворная, но... ПОЧЕМУ? На кой хрен «УЗ» российские ЗНАЧКИ? Нет своих наград? Или в Украине значков не делают?

Безумие какое-то. Особенно на фоне последних событий, ведь только несколько дней назад россияне арестовали украинского проводника поезда Ковель-Москва, который пополнил и без того длинный список украинских заложников в РФ.

На публику представители власти говорят о необходимости выходить из орбиты влияния Москвы, а по факту даже без каких-то с*аных значков не можем обойтись. И ведь это даже коррупцией и личной корыстью невозможно обьяснить. Просто какое-то ментальное убожество.

Джерело: блог Дениса Казанського

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