  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Денис Казанський

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Ментальна жалюгідність. Чому «Укрзалізниця» закуповує значки в Росії

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Розсилка
    Ментальна жалюгідність. Чому «Укрзалізниця» закуповує значки в Росії

    В Україні не роблять значки, що їх потрібно купляти в Росії?

    Олександр Рудоманов тут обнаружил прекрасное.

    «Укрзалізниця» закупила в России 96 значков «Почетный железнодорожник» на сумму 181 927 рублей. Ссылка на тендер.

    https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-07-27-000594-c

    Сумма, конечно, смехотворная, но... ПОЧЕМУ? На кой хрен «УЗ» российские ЗНАЧКИ? Нет своих наград? Или в Украине значков не делают?

    Безумие какое-то. Особенно на фоне последних событий, ведь только несколько дней назад россияне арестовали украинского проводника поезда Ковель-Москва, который пополнил и без того длинный список украинских заложников в РФ.

    На публику представители власти говорят о необходимости выходить из орбиты влияния Москвы, а по факту даже без каких-то с*аных значков не можем обойтись. И ведь это даже коррупцией и личной корыстью невозможно обьяснить. Просто какое-то ментальное убожество.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Укрзалізниця скандал тендер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Оксана Забужко
    Оксана Забужко

    Українська поетеса, письменниця, літературознавець, публіцист

    Назарій Заноз
    Назарій Заноз

    Політичний оглядач, публіцист

    Дмитро Тимчук
    Дмитро Тимчук

    Народний депутат України (Народний фронт)

    Тетяна Острікова
    Тетяна Острікова

    Народний депутат

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ