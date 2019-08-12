Наливайка біля залізничного вокзалу - щуряче гніздо в самому центрі європейської столиці

Цей згусток гною ганьбить європейську столицю

Зрозуміло, що це не вихід, ремонтувати цю купу сміття не потрібно, а потрібно просто ліквідувати весь так званий «ринок Крокус»

Продовження історії з наливайками біля залізничного вокзалу. Сьогодні вранці разом з Sergey Naumovich показували їх співробітнику КП «Київблагоустрій», який у коментарях до попередніх постів на цю тему висловив бажання приїхати і оцінити ситуацію на місці.

Так-так, я розумію, що це звучить досить смішно, але так вже працює столична влада, нічого не вдієш. В процесі обговорення проблеми з'ясувалося, що пекельна халабуда, яка стирчить на кільці трамвая і продає пальонку, насправді не просто нічийна купа сміття, а частина ринку «Крокус». І за документами у ній приймають вторсировину (картон, макулатуру і т.д.).

Сам ринок - поняття досить ефемерне. Фактично це просто скупчення обісцяних та обриганих МАФів, хаотично розкиданих по трамвайному кільцю. Такі щурячі гнізда у великій кількості виникали по всій країні на початку 90-х, але з якоїсь причини одне з них до цих пір збереглося практично у центрі столиці і прекрасно себе почуває у 2019 році. Здається, в цих кіосках досі ще приймають купони.

Вдалося застати на місці співробітників адміністрації «ринку», які пояснили, що халабуда стоїть на своєму місці цілком законно, а про торгівлю алкоголем їм нічого не відомо. Чиновник з «Кіївблагоустрою» трохи посварив їх за зовнішній вигляд «павільйону», і чоловіки погодилися, що необхідно підмарафетити це лайно. Обіцяли впоратися за пару тижнів. До речі, сама будівля адміністрація ринку - такий самий розплідник пацюччя (дивись четверте фото).

Зрозуміло, що це не вихід, ремонтувати цю купу сміття не потрібно, а потрібно просто ліквідувати весь так званий «ринок Крокус» та провести реконструкцію трамвайного кільця, щоб цей згусток гною не ганьбив європейську столицю.

Джерело: блог Дениса Казанського

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