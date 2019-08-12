Усі міські сервіси в телефоні: функціонал додатку Kyiv Smart City розшириться



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У додаток Kyiv Smart City хочуть вмістити всі електронні сервіси міста

Мобільний додаток Kyiv Smart City є у смартфонах 40 тисяч киян

9 та 10 серпня міська ініціатива Kyiv Smart City та Департамент інформаційно-комунікаційних технологій КМДА спільно з Асоціацією «IT Ukraine» провели хакатон для ІТ-фахівців. Найкращі спеціалісти об’єдналися в команди, аби запропонувати найоптимальніші рішення для розширення функціоналу додатку Kyiv Smart City.

У тестовому режимі додаток запрацював у травні цього року. За його допомогою вже можна поповнити Kyiv Smart Card та придбати QR-квиток для проїзду в міському транспорті. Проте, метою було вмістити в перший міський додаток усі електронні сервіси Києва, аби кожен мав до них доступ де і коли завгодно.

«За два місяці роботи мобільний додаток Kyiv Smart City довів свою доцільність. Зараз він є у смартфонах 40 тисяч киян. Щоб його вдосконалити, ми долучили до роботи столичних ІТ-фахівців. Хакатон показав, що наші розробники мають чимало цікавих ідей. Я радий, що співпраця з небайдужою до розвитку розумного міста спільнотою приносить такі результати. Презентований функціонал ми обов’язково використаємо для того, щоб зробити додаток Kyiv Smart City ще зручнішим та кориснішим», – зазначив директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров.

До розробки нових опцій Kyiv Smart City App долучилося 12 команд ІТ-спеціалістів (по 3-5 учасників). Кожна з них вибрала один із запропонованих сервісів:

медицина: сімейний лікар, електронний рецепт;

сервіси водія: зарядки для електромобілів, «зелена хвиля» на маршруті, яма на дорозі, евакуація автомобіля;

міський транспорт: розклад руху;

віртуальне місто 360;

сортування сміття;

сервіс про порушення паркування, оплата, пошук паркомісця, евакуація;

каршерінг і кікшерінг (прокат електросамокатів);

Nextbike: карта байкшерингу.

«Четвертий рік поспіль ми доводимо, що співпраця у форматі влада – бізнес – громада є ефективним методом розбудови розумного міста. І хакатон, який ми провели, – лише один із способів залучити до цього процесу активних і талановитих мешканців столиці. Завдяки їхнім зусиллям уже зовсім скоро міський додаток Kyiv Smart City поповниться новими опціями, щоби кожен киянин отримав швидкий доступ до всіх цифрових сервісів міста», – зауважила координатор міської ініціативи Kyiv Smart City Ярослава Бойко.

Роботу розробників оцінювало експертне журі, до якого увійшли: директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров, координатор міської ініціативи Kyiv Smart City Ярослава Бойко, директор HUB 4.0 Олеся Матвейчук, старший інженер програмного забезпечення компанії EPAM Сергій Черніков, продакт-менеджер IoT напрямку Vodafone UA Олег Рябошапка та директор центру обслуговування IT КредоБанку Михайло Петраков.

Переможцями стали одразу три команди: