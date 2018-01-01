Партією Ляшка тепер офіційно керуватиме менеджер Ахметова

Допоможи «Метінвесту», проголосуй за РПЛ! Ахметову потрібні гарантії, що Роттердам + ніколи не скасують

Мовою оригіналу Кстати, тут на днях случилось знаменательное событие. Исполком Радикальной партии возглавил ахметовский кадр, топ-менеджер «Метинвеста», бывший директор мариупольского меткомбината им. Ильича Юрий Зинченко. Не то чтобы произошла какая-то сенсация. Ляшко последнее время не вылезает с ахметовских комбинатов, и тот же

Олег Ляшко

Допоможи «Метінвесту», проголосуй за РПЛ! Ахметову потрібні гарантії, що Роттердам + ніколи не скасують

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Кстати, тут на днях случилось знаменательное событие.

Исполком Радикальной партии возглавил ахметовский кадр, топ-менеджер «Метинвеста», бывший директор мариупольского меткомбината им. Ильича Юрий Зинченко.

Не то чтобы произошла какая-то сенсация. Ляшко последнее время не вылезает с ахметовских комбинатов, и тот же Зинченко год назад прямо в цеху награждал его званием «почетного ильичевца». Но до сих пор Ахметов явно не вводил своих людей в РПЛ. Теперь же партией официально будет управлять кадр Рината Леонидовича. От греха подальше, чтобы Олег Валериевич не подумал взбрыкнуть.

Юрий Зинченко помимо прочего запомнился тем, что в мае 2014 года вместе с мэром города Хотлубеем и директором другого ахметовсктго комбината «Азовсталь» подписывал совместный меморандум с боевиками ДНР. В котором просил «киевскую власть» (то есть, как бы чужую, не мариупольскую) убрать от Мариуполя блокпосты ВСУ и передать контроль над въездами в город местной милиции. Напомню, что мариупольские менты в то время сотрудничали с сепаратистами и не мешали им устраивать в городе погромы и грабежи.

«Мы совместно обращаемся к киевской власти с предложением убрать военные блокпосты с дорог, ведущих к Мариуполю. Порядок на въездах в Мариуполь должна обеспечивать городская милиция при поддержке народной дружины», - говорилось в четвертом пункте подписанного меморандума.

Примерно в это же время Олег Ляшко носился вокруг города, писал посты ура-патриотического содержания, допрашивал раздетого до трусов боевика Хакимзянова и зарабатывал политические баллы.

Шикарная иллюстрация к тому, как устроена сегодня наша политика. Перед телекамерами лидеры РПЛ и Оппоблока устраивают показательные кулачные бои и тщательно имитируют ненависть, а на деле оба политпроекта получают поддержку от одного олигарха. Ахметов, как спрут, все обвивает своими щупальцами. Он и за наших, и за ненаших. Пока его партнер Новинский разводит православных фанатиков с перхотными бородищами, Ринат Леонидович окучивает патриотов в вышиванках, не забывая приставлять к ним для контроля своих дельцов. А почему бы и нет, если народ ведется на вилы, коров, истеричные выкрики Мосийчука и прочие примитивные трюки?

Помоги «Метинвесту», проголосуй за РПЛ! Ахметову нужны гарантии, что Роттердам+ никогда не отменят.

Джерело: блог Дениса Казанського

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