Нардеп від ОПЗЖ намагається використати мертву людину з метою піару

З приводу вбивства міського голови Кривого Рогу Костянтина Павлова варто розуміти головне – він не був самостійною фігурою. Містом як керували так і продовжують керувати Вілкули. І Павлов був їхнім ставлеником.

Один з лідерів ОПЗЖ Вадим Рабінович хайпує на крові, намагається використати мертву людину з метою піару, але у ОПЗЖ Павлов перебував чисто формально. Вілкули фактично контролюють франшизу цієї партії в місті. Тому і підтримували кандидатуру Павлова на виборах минулого року. Отже вбивство мера так чи інакше пов'язано з Вілкулами.

Останні контролюють більшість у міськраді, отже навряд чи розклади у Кривому Розі зараз поміняються. Якщо ніякої притомної офіційної інформації по інциденту не буде, зрозуміти реальне підгрунтя злочину можна лише по тому що і як зміниться у політичному житті міста.

Джерело: блог Дениса Казанського

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