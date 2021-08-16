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    Думки вголос

    Рабінович хайпує на крові

    Народний депутат Вадим Рабінович - Рабінович хайпує на крові
    Народний депутат Вадим Рабінович

    Нардеп від ОПЗЖ намагається використати мертву людину з метою піару

    З приводу вбивства міського голови Кривого Рогу Костянтина Павлова варто розуміти головне – він не був самостійною фігурою. Містом як керували так і продовжують керувати Вілкули. І Павлов був їхнім ставлеником.

    Один з лідерів ОПЗЖ Вадим Рабінович хайпує на крові, намагається використати мертву людину з метою піару, але у ОПЗЖ Павлов перебував чисто формально. Вілкули фактично контролюють франшизу цієї партії в місті. Тому і підтримували кандидатуру Павлова на виборах минулого року. Отже вбивство мера так чи інакше пов'язано з Вілкулами.

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    Рабінович хайпує на крові
    Рабінович хайпує на крові

    Останні контролюють більшість у міськраді, отже навряд чи розклади у Кривому Розі зараз поміняються. Якщо ніякої притомної офіційної інформації по інциденту не буде, зрозуміти реальне підгрунтя злочину можна лише по тому що і як зміниться у політичному житті міста.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: кримінал Вадим Рабінович вбивство Кривий Ріг мер
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    Рабінович хайпує на крові