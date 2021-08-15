  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Поліція розглядає три версії загибелі мера Кривого Рогу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Слідство розглядає три версії загибелі мера Кривого Рогу - Поліція розглядає три версії загибелі мера Кривого Рогу
    Слідство розглядає три версії загибелі мера Кривого Рогу
    Фото з відкритих джерел

    Судово-медична експертиза повинна встановити причину смерті й характер поранення загиблого

    Міністерство внутрішніх справ України розглядає три версії загибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Серед них самогубство, вбивство та необережне поводження зі зброєю. Про це повідомив директор з комунікацій Артем Шевченко в ефірі каналу «Україна 24».

    «Первинні слідчі дії покажуть ознаки ймовірності одного з трьох варіантів», – відзначив Шевченко.

    За словами спікера МВС, судово-медична експертиза повинна встановити причину смерті й характер поранення загиблого. Балістична експертиза, зі свого боку, займе дещо більше часу.

    «Поліцейські Дніпропетровської області проводять слідчі дії. Завтра картина буде більш–менш очевидна ніж та, яка сьогодні. Давайте почекаємо», – додав директор з комунікацій.

    До слова, правоохоронці порушили кримінальну справу через смерть мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Наразі обставини його загибелі встановлюються.

    Нагадаємо,15 серпня, на порозі власного заміського будинку знайшли мертвим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. «Главком» зібрав найвідоміші факти про політика.

    Зазначимо, про вбивство Костянтина Павлова заявив його однопартієць Вадим Рабінович.

    Фото з місця загибелі Костянтина Павлова дивіться тут.

    Читайте також: Загибель мера Кривого Рогу. Все, що відомо про Павлова
    Теги: МВС вбивство Кривий Ріг політика смерть поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Поліція розглядає три версії загибелі мера Кривого Рогу