Поліція розглядає три версії загибелі мера Кривого Рогу

Судово-медична експертиза повинна встановити причину смерті й характер поранення загиблого

Міністерство внутрішніх справ України розглядає три версії загибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Серед них самогубство, вбивство та необережне поводження зі зброєю. Про це повідомив директор з комунікацій Артем Шевченко в ефірі каналу «Україна 24».

«Первинні слідчі дії покажуть ознаки ймовірності одного з трьох варіантів», – відзначив Шевченко.

За словами спікера МВС, судово-медична експертиза повинна встановити причину смерті й характер поранення загиблого. Балістична експертиза, зі свого боку, займе дещо більше часу.

«Поліцейські Дніпропетровської області проводять слідчі дії. Завтра картина буде більш–менш очевидна ніж та, яка сьогодні. Давайте почекаємо», – додав директор з комунікацій.

До слова, правоохоронці порушили кримінальну справу через смерть мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Наразі обставини його загибелі встановлюються.

Нагадаємо,15 серпня, на порозі власного заміського будинку знайшли мертвим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. «Главком» зібрав найвідоміші факти про політика.

Зазначимо, про вбивство Костянтина Павлова заявив його однопартієць Вадим Рабінович.

Фото з місця загибелі Костянтина Павлова дивіться тут.