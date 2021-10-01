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    Думки вголос

    Росія підставила ДНР

    Росіяни вже формують негативний образ біженців з ОРДЛО - Росія підставила ДНР
    Росіяни вже формують негативний образ біженців з ОРДЛО

    На російському каналі ТНТ вийшов серіал «Контакт», в якому біженців з ОРДЛО показали злісними крадіями та дегенератами

    Мовою оригіналу

    ДНР получила подлый удар в спину. И от кого! От братской России! На российском канале ТНТ вышел сериал «Контакт», в котором беженцев из ОРДЛО показали злобными ворами и дегенератами, обокравшими добрых россиян, которые им помогали и дарили свои вещи.

    Герои разговаривают с доведенным до абсурда донецким акцентом. А когда их выводят на чистую воду, оправдывают свое воровство тем, что они пострадали за русский мир и Россия им теперь обязана.

    Сколько в России орали, что Украина дегуманизирует и презирает Донбасс. Но такие сериалы почему-то снимают в России, а не у нас. Причём, вся прелесть ситуации в том, что сначала Россия превратила Донбасс в криминальную резервацию, а теперь сама же над ней и глумится

    Джерело: блог Дениса Казанського

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    Теги: ДНР ОРДЛО Сериал Россия Донбасс Украина
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    Росія підставила ДНР