Росія підставила ДНР

На російському каналі ТНТ вийшов серіал «Контакт», в якому біженців з ОРДЛО показали злісними крадіями та дегенератами

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ДНР получила подлый удар в спину. И от кого! От братской России! На российском канале ТНТ вышел сериал «Контакт», в котором беженцев из ОРДЛО показали злобными ворами и дегенератами, обокравшими добрых россиян, которые им помогали и дарили свои вещи.

Герои разговаривают с доведенным до абсурда донецким акцентом. А когда их выводят на чистую воду, оправдывают свое воровство тем, что они пострадали за русский мир и Россия им теперь обязана.

Сколько в России орали, что Украина дегуманизирует и презирает Донбасс. Но такие сериалы почему-то снимают в России, а не у нас. Причём, вся прелесть ситуации в том, что сначала Россия превратила Донбасс в криминальную резервацию, а теперь сама же над ней и глумится

Джерело: блог Дениса Казанського

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