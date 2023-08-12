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Остап Дроздов Журналіст

Комуніст Симоненко – державний зрадник. Ото несподіванка!

glavcom.ua
Петро Симоненко
фото з відкритих джерел

Якби під тиском суспільства не заборонили Комуністичну партію України, то кількасот тисяч наводчиків війни донині б голосували

Ще один додався до колекції зрадників, які з-за кордону хіба фак покажуть на всі ці заочні підозри для колекції.

А я, гречно перепрошую, хотів би нагадати електоральну траєкторію зради.

1998. КПУ – тріюмфальний переможець виборів. 25%. 6,5 млн голосів. Перше місце у 17 областях.

1999. Симоненко виходить у другий тур, де за нього голосують 10,6 млн. Переміг у 8 областях.

2002. У парламент КПУ проходить із другого місця: 20% рейтинг, 5,2 млн виборців.

2004. За кілька хвилин до Помаранчевої революції Симоненко набирає 1,45 млн голосів.

2006. Після Помаранчевої революції комуністи набирають майже 1 млн голосів і входять у парламентську коаліцію.

2007. На позачергових виборах КПУ покращує свій результат і бере 5,4%. Голосують і чорноморський флот, і рос.мову, і все що завгодно.

2012. Зліт КПУ: 13,2%, 2,7 млн голосів. Ще 10 років тому комуністи набрали більше, ніж націоналісти.

Думаю, якби під тиском суспільства не заборонили КПУ, то кількасот тисяч наводчиків війни донині б голосували.

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Джерело
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Теги: Петро Симоненко історія зрада

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