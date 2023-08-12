Комуніст Симоненко – державний зрадник. Ото несподіванка!
Якби під тиском суспільства не заборонили Комуністичну партію України, то кількасот тисяч наводчиків війни донині б голосували
Ще один додався до колекції зрадників, які з-за кордону хіба фак покажуть на всі ці заочні підозри для колекції.
А я, гречно перепрошую, хотів би нагадати електоральну траєкторію зради.
1998. КПУ – тріюмфальний переможець виборів. 25%. 6,5 млн голосів. Перше місце у 17 областях.
1999. Симоненко виходить у другий тур, де за нього голосують 10,6 млн. Переміг у 8 областях.
2002. У парламент КПУ проходить із другого місця: 20% рейтинг, 5,2 млн виборців.
2004. За кілька хвилин до Помаранчевої революції Симоненко набирає 1,45 млн голосів.
2006. Після Помаранчевої революції комуністи набирають майже 1 млн голосів і входять у парламентську коаліцію.
2007. На позачергових виборах КПУ покращує свій результат і бере 5,4%. Голосують і чорноморський флот, і рос.мову, і все що завгодно.
2012. Зліт КПУ: 13,2%, 2,7 млн голосів. Ще 10 років тому комуністи набрали більше, ніж націоналісти.
Думаю, якби під тиском суспільства не заборонили КПУ, то кількасот тисяч наводчиків війни донині б голосували.
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