Власники електростанцій, замість того, щоб інвестувати у природоохоронні заходи, вважають за краще купувати футболістів, літаки і яхти

Сумні цифри. Українські електростанції виявилися головними забруднювачами повітря у Європі. А лідери за викидами зольного пилу, – Бурштинська та Курахівська ТЕС. Обидві належать ДТЕКу.

На жаль, українське законодавство не висуває обов'язкових вимог щодо модернізації та встановлення сучасних очисних споруд. Тому і стало можливим таке свавілля. Власники електростанцій, замість того, щоб інвестувати у природоохоронні заходи, вважають за краще купувати футболістів, літаки і яхти. А в програші у підсумку залишаються нещасні жителі прилеглих до брудних електростанцій селищ і міст.

Це, звичайно, ганьба. Необхідно змінювати законодавство і вимагати приводити електростанції у більш менш адекватний стан.

Джерело: блог Дениса Казанського

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