Трамп влаштував це шоу, аби умити руки

Жодних хороших варіантів для Зеленського не було

Думаю, причина того, що трапилося, досить очевидна.

Трамп діє за принципом «не можеш побити сильного – бий слабшого». Схоже, після перших перемовин з РФ він зрозумів, що не може закінчити конфлікт, який обіцяв закінчити за 24 години. І влаштував це шоу, аби «умити руки» та повісити відповідальність за провал на українську сторону.

З Путіним він такого шоу провернути не міг, тож провернув із Зеленським. Для цього були камери, що досить дивно для переговорів такого рівня. Для цього Венс і став провокувати конфлікт претензіями, що Зеленський не дякував США за підтримку, хоча це не так. Ви можете ненавидіти Зеленського, але це ж легко перевіряється у відкритих джерелах. Зеленський дякував США багато разів.

Жодних хороших варіантів для Зеленського в цей момент уже не було. Якби просто мовчав і кивав – виглядало б принизливо. Він став заперечувати – звинуватили у неповазі до США.

Трамп давно заявив, що не має наміру надалі підтримувати Україну і шукав привід, щоб зупинити допомогу, але так, щоб це не виглядало зовсім підло. Гадаю, тепер йому вдалося цей привід знайти, точніше – зрежисувати. Звісно, більшість громадян США у цьому конфлікті підтримають свого президента, а не чужого. Зробити тут, мабуть, нічого не можливо.

Так, світ досі живе за законом «Хто сильніше – той і правий». На жаль, на цей рахунок були ілюзії, але не треба далі брехати самим собі.