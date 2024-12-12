Головна Думки вголос Денис Казанський
search button user button menu button
Денис Казанський Журналіст

Святиня для мами. Як не встояв храм Арбузових під натиском канонічного православ'я

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Повністю знищений російськими обстрілами православний храм Усіх Святих УПЦ МП
фото: Денис Казанский

«Патріарх Кіріл це схвалив та благословив»

Околиця Мар'їнки, колишнє село Георгіївка. Повністю знищений російськими обстрілами православний храм Усіх Святих УПЦ МП.

Храм було відкрито у 2013 році. Він простояв 10 років. Російські «захисники канонічного православ'я» залишили від нього лише купу будівельного сміття. Вціліла тільки одна колона із залишками фресок.

Повністю знищений російськими обстрілами православний храм Усіх Святих УПЦ МП
Повністю знищений російськими обстрілами православний храм Усіх Святих УПЦ МП
фото: Денис Казанский

Патріарх Кіріл це схвалив та благословив.

Коли хтось буде розповідати про те, що Україна ніби утискає православ'я, треба просто показувати йому ці світлини. Україна будувала ці храми, і вони стояли цілими, поки не пришла армія РФ і не знищила їх.

UPD: Пишуть, що церква була побудована за підтримки колишнього очільника НБУ Арбузова, а матушка настоятеля храму була сестрою його матері.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: церква війна Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворог неодноразово намагався окупувати місто
Окупанти намагалися прорватися в Куп'янськ: Центр протидії дезінформації повідомив деталі
4 грудня, 16:13
Бійців РДК заочно судили в Москві
Засновника Російського добровольчого корпусу та його бійців в РФ заочно засудили до довічного
15 листопада, 05:02
Бойовий шлях героя почався восени 2023, коли його направили для виконання бойових завдань до Херсонської області
На фронті загинув 20-річний сапер з Хмельниччини. Згадаймо Максима Корнійчука
25 листопада, 09:00
Олександр Сирський зустрівся з військовими та цивільними блогерами, які висвітлюють військові теми
Сирський: втрати росіян цієї осені перевищили всі прогнози
25 листопада, 10:08
фото ілюстративне
На кордоні України з Молдовою та Румунією зупинено рух
29 листопада, 21:27
На Новий рік 2025 року у Буковелі очікується ажіотаж
Скільки коштує Новий рік у Буковелі: ціни та пропозиції
4 грудня, 17:00
Ворог знову тероризував Україну ударними дронами типу «Шахед»
Атака «Шахедів» та рекордні втрати РФ: головне за ніч
6 грудня, 06:57
В Україні 12 грудня відзначають День Сухопутних військ
День Сухопутних військ Збройних сил України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
Сьогодні, 05:00
Зеленський додав, що якщо Україна юридично визнає тимчасово окуповані території російськими, то «значить ми пробачили їм»
Президент оцінив можливість територіальних поступок, «Укренерго» оновило наглядову раду. Головне за 11 грудня
Вчора, 21:00

Денис Казанський

Святиня для мами. Як не встояв храм Арбузових під натиском канонічного православ'я
Святиня для мами. Як не встояв храм Арбузових під натиском канонічного православ'я
Навряд чи хтось з політиків ОПЗЖ міг собі уявити, що росіяни будуть їх страчувати
Навряд чи хтось з політиків ОПЗЖ міг собі уявити, що росіяни будуть їх страчувати
Такі тепер герої у Росії
Такі тепер герої у Росії
Приїхала із Пермі в Україну, аби кликати Путіна
Приїхала із Пермі в Україну, аби кликати Путіна
Російська пропаганда пробиває чергове дно
Російська пропаганда пробиває чергове дно
Українськ. Історія про місто, де зараз тривають важкі бої
Українськ. Історія про місто, де зараз тривають важкі бої

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
121K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 грудня: ситуація на фронті
62K
Під Покровськом – катастрофічна ситуація? Командир батальйону «Вовки Да Вінчі» назвав причину
43K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 грудня 2024
36K
Іран назвав можливих організаторів перевороту в Сирії
30K
Маркус вперше за тривалий час вийшов на публіку і розповів про конфлікт з Шаламагою
16K
Білий дім звернувся до сирійських повстанців, які повалили режим Асада

Новини

У деяких областях сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 12 грудня
Сьогодні, 06:00
День Сухопутних військ Збройних сил України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
Сьогодні, 05:00
12 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Відновлення української металургії після війни. Гендиректор «Метінвесту» дав інтерв'ю Bloomberg
Вчора, 13:00
Добудова Хмельницької АЕС. Депутатка наполягає на швидкому прийнятті законопроєкту
Вчора, 12:54
Хмарно та мокрий сніг: прогноз погоди на 11 грудня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua