«Патріарх Кіріл це схвалив та благословив»

Околиця Мар'їнки, колишнє село Георгіївка. Повністю знищений російськими обстрілами православний храм Усіх Святих УПЦ МП.

Храм було відкрито у 2013 році. Він простояв 10 років. Російські «захисники канонічного православ'я» залишили від нього лише купу будівельного сміття. Вціліла тільки одна колона із залишками фресок.

Повністю знищений російськими обстрілами православний храм Усіх Святих УПЦ МП фото: Денис Казанский

Патріарх Кіріл це схвалив та благословив.

Коли хтось буде розповідати про те, що Україна ніби утискає православ'я, треба просто показувати йому ці світлини. Україна будувала ці храми, і вони стояли цілими, поки не пришла армія РФ і не знищила їх.

UPD: Пишуть, що церква була побудована за підтримки колишнього очільника НБУ Арбузова, а матушка настоятеля храму була сестрою його матері.