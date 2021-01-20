У 2014 році борці за «русскій мір» викрали Олександра Шрамка, більше його не бачили

Для прихильників Росії Олександр виявився «неправильним» дончанином, бо не хотів відділення Донбасу від України і любив свою країну

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Этот день 7 лет назад в Донецке. Фото делал Сергей Ваганов.

Крайний справа с плакатом стоит Александр Шрамко из «Батькивщины». Он еще не знает, что ему осталось жить всего несколько месяцев. Летом 2014 его похитили борцы за «русский мир», и больше с тех пор его никто не видел.

Саша не был военным. Он учился на доктора, и не принимал участия в боевых действиях. Просто в понимании сторонников России он оказался «неправильным» дончанином, потому что не хотел отделения Донбасса от Украины и любил свою страну.

История уже доказала, что правда была на стороне таких дончан, как Саша. На стороне тех, кто с самого начала предупреждал, чем обернётся для Донбасса сползание в клоаку под названием ЛДНР. Прошло 7 лет, и теперь уже очевидно, кто желал своему региону добра, а кто хотел превратить его в резервацию и грабить своих же земляков.

Джерело: блог Дениса Казанського

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