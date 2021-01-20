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    Думки вголос

    У 2014 році борці за «русскій мір» викрали Олександра Шрамка, більше його не бачили

    • Денис Казанський

      Журналіст

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    Олександр Шрамко (крайній праворуч) був активістом партії&nbsp;&laquo;Батьківщина&raquo; - У 2014 році борці за «русскій мір» викрали Олександра Шрамка, більше його не бачили
    Олександр Шрамко (крайній праворуч) був активістом партії «Батьківщина»

    Для прихильників Росії Олександр виявився «неправильним» дончанином, бо не хотів відділення Донбасу від України і любив свою країну

    Мовою оригіналу

    Этот день 7 лет назад в Донецке. Фото делал Сергей Ваганов.

    Крайний справа с плакатом стоит Александр Шрамко из «Батькивщины». Он еще не знает, что ему осталось жить всего несколько месяцев. Летом 2014 его похитили борцы за «русский мир», и больше с тех пор его никто не видел.

    Саша не был военным. Он учился на доктора, и не принимал участия в боевых действиях. Просто в понимании сторонников России он оказался «неправильным» дончанином, потому что не хотел отделения Донбасса от Украины и любил свою страну.

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    У 2014 році борці за «русскій мір» викрали Олександра Шрамка, більше його не бачили
    У 2014 році борці за «русскій мір» викрали Олександра Шрамка, більше його не бачили
    У 2014 році борці за «русскій мір» викрали Олександра Шрамка, більше його не бачили
    У 2014 році борці за «русскій мір» викрали Олександра Шрамка, більше його не бачили
    У 2014 році борці за «русскій мір» викрали Олександра Шрамка, більше його не бачили

    История уже доказала, что правда была на стороне таких дончан, как Саша. На стороне тех, кто с самого начала предупреждал, чем обернётся для Донбасса сползание в клоаку под названием ЛДНР. Прошло 7 лет, и теперь уже очевидно, кто желал своему региону добра, а кто хотел превратить его в резервацию и грабить своих же земляков.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: бойовики на Донбасі Донбас Донеччина Донецьк
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