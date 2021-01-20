  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На окупованому Донбасі ОБСЄ побачила 11 невідведених танків

    • Розсилка
    11 танків розташовані з порушенням ліній відведення на полігоні в непідконтрольному урядові районі Донецької області - На окупованому Донбасі ОБСЄ побачила 11 невідведених танків
    11 танків розташовані з порушенням ліній відведення на полігоні в непідконтрольному урядові районі Донецької області
    Фото з відкритих джерел

    Танки були виявлені біля окупованої Новоселівки

    На окупованій частині Донбасу безпілотник ОБСЄ зафіксував 11 танків, розташованих із порушенням ліній відведення. Про це йдеться у щоденному звіті № 13/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні.

    «БПЛА СММ дальнього радіуса дії зафіксував 11 танків, розміщених із порушенням ліній відведення на полігоні в непідконтрольному урядові районі Донецької області», ‒ йдеться у звіті.

    Уточнюється, що танки були виявлені 16 січня біля окупованої Новоселівки (37 км на північний схід від Донецька).

    Раніше повідомлялося, що Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала зниження кількості обстрілу на Донбасі. За добу зафіксували 19 порушень, в той же час як у попередній період – 46. 

    Нагадаємо, ОБСЄ скорочує кількість спостерігачів в Україні.

    Як повідомлялося, сьогодні, 20 січня, під обстріли бойовиків потрапили українські позиції у двох районах.

    Наразі в Україні з дводенним візитом перебуває голова ОБСЄміністр закордонних справ Швеції Анн Лінде. 

    Теги: окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі військова техніка безпілотник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies