На окупованому Донбасі ОБСЄ побачила 11 невідведених танків

11 танків розташовані з порушенням ліній відведення на полігоні в непідконтрольному урядові районі Донецької області

Танки були виявлені біля окупованої Новоселівки

На окупованій частині Донбасу безпілотник ОБСЄ зафіксував 11 танків, розташованих із порушенням ліній відведення. Про це йдеться у щоденному звіті № 13/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні.

«БПЛА СММ дальнього радіуса дії зафіксував 11 танків, розміщених із порушенням ліній відведення на полігоні в непідконтрольному урядові районі Донецької області», ‒ йдеться у звіті.

Уточнюється, що танки були виявлені 16 січня біля окупованої Новоселівки (37 км на північний схід від Донецька).

Раніше повідомлялося, що Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала зниження кількості обстрілу на Донбасі. За добу зафіксували 19 порушень, в той же час як у попередній період – 46.

Нагадаємо, ОБСЄ скорочує кількість спостерігачів в Україні.

Як повідомлялося, сьогодні, 20 січня, під обстріли бойовиків потрапили українські позиції у двох районах.

Наразі в Україні з дводенним візитом перебуває голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде.