Обстріл залізниці. Які потяги затримуються станом на ранок (перелік)

Відновлювальні роботи на залізничних станціях, по яких вдарили окупанти, тривають

«Укрзалізниця» оновила перелік затримок пасажирських поїздів внаслідок ворожого обстрілу залізничної інфраструктури.

Так, станом на 7 годину ранку 4 травня, затримуються такі рейси:

№22 Трускавець - Харків 9:17

№3 Львів - Запоріжжя 7:23

№60 Чоп - Київ 6:25

№82 Ужгород - Київ 5:48

№25 Рахів - Одеса 5:32

№145 Львів - Ужгород 5:35

№12 Львів - Одеса 5:28

№46 Лозова - Ужгород 5:05

№37 Ужгород - Одеса 4:53

№50 Трускавець - Київ 4:53

№92 Львів - Київ 4:32

№56 Рахів - Київ 4:19

№135 Чернівці - Одеса 3:45

№53 Дніпро - Одеса

№30 Ужгород - Київ 3:25

№92 Одеса - Лозова 3:16

№231 Дніпро - Львів 3:05

№88 Ковель - Запоріжжя 2:58

№6 Запоріжжя - Івано-Франківськ 3:01

№96 Рахів - Київ 2:42

№86 Львів - Запоріжжя 2:46

№8 Одеса - Харків 2:30

№43 Івано-Франківськ - Київ 2:30

№14 Солотвино - Київ 2:30

№38 Запоріжжя - Київ 1:45

№175 Запоріжжя - Жмеринка 2:08

№16 Івано-Франківськ - Харків 2:08

№7 Київ - Чернівці 2:00

№37 Київ - Запоріжжя 2:00

№59 Київ - Чоп 2:00

№85 Запоріжжя - львів 1:40

№8 Чернівці - Київ 1:37

№149 Полтава - Чернівці 1:36

81 Київ - Ужгород 3:16

№57 Київ - Ворохта 1:20

№17 Харків - Львів 1:20

№42 Львів - Дніпро 1:30

№91 Київ - Львів 1:15

№41 Дніпро - Львів 1:00

№705 Київ - Перемишль 4:30

№774 Львів - Дарниця 6

№716 Перемишль Київ 2:05

№754 Дарниця-Харків +40хв

Усі поїзди продовжують рух, відновлювальні роботи тривають.

Як відомо, ввечері 3 травня російські війська вдарили по шести залізничних станціях в центрі та на заході України.

Раніше «Укрзалізниця» попереджала про затримку низки потягів через обстріли Росії.