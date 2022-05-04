  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    На Київщині розпочалося зведення ще одного тимчасового мосту (фото)

    Відновлення мостового переходу у Вишгородському районі Київщини - На Київщині розпочалося зведення ще одного тимчасового мосту (фото)
    Відновлення мостового переходу у Вишгородському районі Київщини
    фото: Державна спеціальна служба транспорту

    На Київщині поступово відновлюють зруйновані окупантами мости

    Підрозділи Державної спеціальної служби транспорту Міністерства оборони України розпочали будівництво ще одного тимчасового мосту на Київщині. Про це повідомляє Держспецтрансслужба Міноборони.

    «У Вишгородському районі Київщини шляхо-відновлювальний підрозділ розпочав будівництво тимчасового мосту», - йдеться в повідомленні.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    На Київщині розпочалося зведення ще одного тимчасового мосту (фото)
    На Київщині розпочалося зведення ще одного тимчасового мосту (фото)
    фото: Державна спеціальна служба транспорту

    Інші підрозділи Держспецтрансслужби виконують поставлені завдання на визначених напрямках та рубежах у складі Сил оборони України.

    Як повідомлялося, нова тимчасова переправа через річку Ірпінь була збудована за два тижні.

    Днями група розмінування Держспецтрансслужби Міноборони України обстежила зруйнований міст в Іванківському районі Київщини. Було виявлено понад 150 мін 82-го калібру та інші боєприпаси. Загалом із вказаного об’єкта було вилучено 259 мін 82-го калібру, 5 ТМ-62 та інші набої.

    Теги: росія окупанти війна Київщина Україна міст окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Київщині розпочалося зведення ще одного тимчасового мосту (фото)