На Київщині розпочалося зведення ще одного тимчасового мосту (фото)

На Київщині поступово відновлюють зруйновані окупантами мости

Підрозділи Державної спеціальної служби транспорту Міністерства оборони України розпочали будівництво ще одного тимчасового мосту на Київщині. Про це повідомляє Держспецтрансслужба Міноборони.

«У Вишгородському районі Київщини шляхо-відновлювальний підрозділ розпочав будівництво тимчасового мосту», - йдеться в повідомленні.

Інші підрозділи Держспецтрансслужби виконують поставлені завдання на визначених напрямках та рубежах у складі Сил оборони України.

Як повідомлялося, нова тимчасова переправа через річку Ірпінь була збудована за два тижні.

Днями група розмінування Держспецтрансслужби Міноборони України обстежила зруйнований міст в Іванківському районі Київщини. Було виявлено понад 150 мін 82-го калібру та інші боєприпаси. Загалом із вказаного об’єкта було вилучено 259 мін 82-го калібру, 5 ТМ-62 та інші набої.