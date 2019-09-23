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    Думки вголос

    Вибори в Ізраїлі: Нетаньягу виглядає, як добрий дідусь, а не чиновник з плакатів

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Розсилка
    Вибори в Ізраїлі: Нетаньягу виглядає, як добрий дідусь, а не чиновник з плакатів

    У нас так поки що політичну рекламу не знімають

    Мовою оригіналу

    Читал про выборы в Израиле и наткнулся на предвыборные ролики партии «Ликуд» премьера Израиля Беньямина Нетаньяху с русскими субтитрами. Интересный образец политической рекламы. У нас так пока не снимают.

    Сделали не просто ролик, в котором тараторят лозунги, а целый мини-сериал с одними и теми же героями, которых Нетяньяху выручает в разных жизненных ситуациях. Получился такой своеобразный «Слуга народа» в израильской интерпретации. Политик в этих роликах выглядит не чиновником с плаката, а мудрым и дружелюбным дедушкой Биби, который дает глуповатым людишкам разные наставления.

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    Интересно, что герои ролика так и называют Нетаньяху - «Биби». Это как если бы у нас в политической рекламе Порошенко называли «Петей», а Зеленского - «Вовчиком».

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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