Вибори в Ізраїлі: Нетаньягу виглядає, як добрий дідусь, а не чиновник з плакатів

У нас так поки що політичну рекламу не знімають

Мовою оригіналу

Читал про выборы в Израиле и наткнулся на предвыборные ролики партии «Ликуд» премьера Израиля Беньямина Нетаньяху с русскими субтитрами. Интересный образец политической рекламы. У нас так пока не снимают.

Сделали не просто ролик, в котором тараторят лозунги, а целый мини-сериал с одними и теми же героями, которых Нетяньяху выручает в разных жизненных ситуациях. Получился такой своеобразный «Слуга народа» в израильской интерпретации. Политик в этих роликах выглядит не чиновником с плаката, а мудрым и дружелюбным дедушкой Биби, который дает глуповатым людишкам разные наставления.

Интересно, что герои ролика так и называют Нетаньяху - «Биби». Это как если бы у нас в политической рекламе Порошенко называли «Петей», а Зеленского - «Вовчиком».

Джерело: блог Дениса Казанського

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»