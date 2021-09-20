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    Росія влаштувала масштабні навчання у Чорному морі

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    РФ вигнала у море кораблі&nbsp; - Росія влаштувала масштабні навчання у Чорному морі
    РФ вигнала у море кораблі 
    фото: РосЗМІ

    Росіяни відпрацьовують «знищення умовного противника» у морі

    Близько 20 кораблів і суден Чорноморського флоту Росії вийшли в море з пунктів базування в окупованому Севастополі і Новоросійську для проведення навчань з виконанням ракетних та артилерійських стрільб.

    У військових навчаннях задіяні ракетні, протичовнові кораблі, підводні човни, тральні сили флоту, допоміжні і рятувальні судна, літаки і вертольоти, повідомляє пресслужба російського флоту.

    Зазначається, що на морських полігонах бойової підготовки екіпажі кораблів виконають ракетні та артилерійські стрільби в складі різнорідних тактичних груп, проведуть комплекс навчань з ведення морського бою, пошуку і знищення підводного човна, виявлення і завдання удару по береговому командному пункту, а також з відбиття атаки умовного противника з повітря.

    За словами російських військових, у навчаннях корабельних сил задіють літаки і вертольоти морської авіації і протиповітряної оборони Чорноморського флоту. Стежити за діями учасників навчання будуть за допомогою безпілотників.

    Тим часом в Україні стартують масштабні військові навчання Rapid Trident. «Українсько-американські навчання Rapid Trident – 2021, в яких візьмуть участь 6000 військовослужбовців з 15 країн-партнерів, розпочинаються 20 вересня на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки», – йдеться у повідомленні пресслужби Сухопутних військ.

    Українсько-американські командно-штабні навчання із залученням військ Rapid Trident – 2021 триватимуть до 1 жовтня.

    Нещодавно Росія та Білорусь провели масштабні військові навчання «Захід-2021» за участі 200 тисяч військових.

    Теги: Росія Чорне море військові навчання військові корабель навчання море
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    Росія влаштувала масштабні навчання у Чорному морі