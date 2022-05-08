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    Вибухи в Одесі: стали відомі деталі

    Українська протиповітряна оборона береже наше небо - Вибухи в Одесі: стали відомі деталі
    Українська протиповітряна оборона береже наше небо
    фото: соцмережі

    Над містом збили ворожу ракету

    Сьогодні, 8 травня, над Одесою силами української протиповітряної оборони було збито російську ракету.

    Радник голови МВС Антон Геращенко підтвердив інформацію щодо збитої ракети над Одесою.

    «Пів години тому наше доблесне ППО збило чергову ракету ворога над Одесою», – написав він.

    Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що в Одесі та Миколаєві лунають вибухи.

    Вранці на Одещині в Арцизі чули вибух, місто знеструмлене.

    Напередодні окупанти випустили за добу 14 крилатих ракет по Одещині і Миколаївщині.

    Як стало відомо, російські хакери координували ракетні удари по Одесі.

    Одночасно з обстрілами на ворожих ресурсах з’явилися повідомлення із закликами до кібератаки на сайт Одеської міської ради.

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    Теги: росія МВС окупанти Одеса Антон Геращенко війна Україна окупація радник #stoprussia
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    Вибухи в Одесі: стали відомі деталі