Мешканка Богданівки розповіла про лихо, якого наробили в селі окупанти
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У селі Богданівка Київської області перша колона російських танків з'явилася вдень 8 березня.
Окупанти обстрілювали помешкання українців, проводили обшуки будинків та людей.
Зокрема, місцева мешканка розповіла про біль і втрати, яких зазнало селище у результаті російської агресії.
Нагадаємо, між Ірпенем і Києвом частково відновилося залізничне сполучення.