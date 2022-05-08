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Зокрема, місцева мешканка розповіла про біль і втрати, яких зазнало селище у результаті російської агресії.

Поки весь цивілізований світ жив за принципом «Ніколи знову», Росія говорила «можем повторіть»

Мешканка Богданівки розповіла про лихо, якого наробили в селі окупанти

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