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    Мешканка Богданівки розповіла про лихо, якого наробили в селі окупанти

    Поки весь цивілізований світ жив за принципом &laquo;Ніколи знову&raquo;, Росія говорила &laquo;можем повторіть&raquo; - Мешканка Богданівки розповіла про лихо, якого наробили в селі окупанти
    Поки весь цивілізований світ жив за принципом «Ніколи знову», Росія говорила «можем повторіть»

    У центрі Європи знову триває кривава війна

    У селі Богданівка Київської області перша колона російських танків з'явилася вдень 8 березня.

    Окупанти обстрілювали помешкання українців, проводили обшуки будинків та людей.

    Зокрема, місцева мешканка розповіла про біль і втрати, яких зазнало селище у результаті російської агресії.

    Нагадаємо, між Ірпенем і Києвом частково відновилося залізничне сполучення.

    Теги: росія окупанти Київ війна Київщина Україна окупація #stoprussia
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    Мешканка Богданівки розповіла про лихо, якого наробили в селі окупанти