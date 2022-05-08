Рашисти третю добу не дають жителям Мелітополя покинути місто

Російські військові погрожують, що не будуть пропускати мешканців Мелітополя до 12 травня

Жителі Мелітополя, які хочуть евакуюватися, вже третю добу ночують на блокпостах

Російські окупанти третю добу не випускають мешканців Мелітополя (Запорізька область), які хочуть евакуюватися з міста. Про це в ефірі національного марафону заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«Зараз люди вимушені своїм приватним транспортом евакуюватися, домовлятися зі своїми родичами, знайомими, а також намагатися шукати шляхи виїзду. Але вже третій день, третю ніч наші жителі, хто не погоджується з окупацією та тим режимом, який встановлюють рашисти, намагаються виїхати з Мелітополя, але третій день вони ночують на блокпосту у Василівці», – сказав він.

Також посадовець додав, що російські військові погрожують, що не будуть пропускати мешканців Мелітополя до 12 травня.

Він нагадав, що місяць тому окупанти викрали автобус, за допомогою якого планувалося евакуювати мешканців міста. Згодом автобус все ж вдалося повернути, проте евакуацію мешканців Мелітополя так і не було проведено. Зараз люди намагаються виїхати з міста приватним транспортом, проте їх вже третю добу тримають на блокпості.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Мелітопольському районі рашисти змушують фермерів продавати зерно за безцінь, а у тих, хто відмовляється, збіжжя відбирають. Окупанти погрожують людям вбивством, якщо ті не приймають їхні вимоги.

Також повідомлялося, що росіяни викрали скіфське золото з музею окупованого Мелітополя.