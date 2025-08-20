Головна Думки вголос Дмитро Золотухін
search button user button menu button
Дмитро Золотухін Медіаексперт

Припинення вогню не буде. Що далі?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зустріч президентів Трампа і Зеленського
фото: AP

Пристібайтеся!

Сорі, що пізно – день видався непростий по кількості інсайтів. Тому, я зроблю дуже тезово, і не буду сперечатися про нюанси.

• 1 •

Ключове за сьогодні, на мій погляд, те, що речницю Білого дому Керолайн Лівітт ніхто за язика не тягнув, але вона підтвердила, що Путін пообіцяв Трампу зустрітися із Зеленським. Чи дійсно була така обіцянка в процесі розмови – ми з вами не довідаємося. Адже, Трамп не буде розкривати транскриптів своїх розмов, навчений сумним досвідом Віндмана та Чіарамели. А у Путіна взагалі немає в голові навіть категорії такої, що можна щось розкривати.

Мій прогноз наступний: ніякої зустрічі Зеленського і Путіна не буде!

Я готовий побитися об заклад щодо цього факту, обмеживши період його стійкої наявності хоча б до жовтня цього року. По відчуттях – я вважаю, що в цьому році такої зустрічі не може бути.

Дуже хочеться вірити (...ось такий я романтік...), що Володимир Зеленський на цей раз «прочитав і прорахував» свого візаві задовго до того як виходити з ним на «капітанський конкурс».

Пітун не може дозволити собі зустрічатися з Зеленським. Тим більше у присутності Трампа.  В ніч з 18 на 19 серпня, за 90 хвилин після розмови Трампа з Путіним, вийшла комунікація від Юрія Ушакова про «підвищення статусу переговірників».

Оскільки у нас главою делегації і так є секретар РНБО, то міняти його на голову Офісу президента, з формальної точки зору, буде пониженням статусу. Хіба що можна розглянути на рівні міністрів закордонних справ.

Але зустрічі на рівні глав держав не буде. Зеленський це відчув і розставив пастку на кадебешника, в яку останнього затягнув Трамп. Цікаво тепер буде дивитися на те як Путін з цієї пастки буде викручуватися.

• 2 •

Мої співбесідники підтверджують, що в Росії пішов «двіж»:

  • скандал навколо Козака та відібрання у нього позицій Серьогою Ізраїтелем в контексті виборів у Молдові;
  • інтенсивне посилення медіапросування Дмирієва в контектсі зустрічі на Алясці та її результатів;
  • незрозуміле переривання саміту глав держав в Анкориджі.

На цьому треба зупинитися окремо: Трамп зубами вириває ключову вимогу Путіна – «ніякого сізфаєру», а увесь російський телеграм пищить з радощів, що стріляти ніхто не припинятиме. Тобто, зустріч, по факту, була успішною для обох сторін (якщо, звичайно, Путін не привіз в Анкоридж новий заборістий компромат на керівника конкурсів краси).

Ключове питання – чому Путін поїхав додому, відбувши тільки половину візиту. Гіпотез тільки дві:

  1. Саміт перервав Трамп, бо йому не сподобався його хід;
  2. Саміт перервав Путін, через серйозні питання зі здоров'ям. В обох випадках для нас це можна використати як перевагу – аби було кому;

Позачергове інтерв'ю Лаврова, яке починається з обговорення його дресс-коду і «любові до СРСР». Не зважаючи на статус грустной лошадкі, Сергія Вікторовича дуже бісить той факт, що і Дмітрієв, і Ушаков, фактично, є ключовими «застрєльщиками» по його тємі. Світшот з написом «СССР» та інтерв'ю з вимогами до України – є ознаками того, що він намагається підвищити свою агентність.

Таким чином, підсумовуємо:

  • Трамп – ймовірно, знову найобаний;
  • Путін – можливо хворий;
  • Дмітрієв – стрємящійся;
  • Лавров – борозди-нє-портящій;
  • Козак – видавліваємий;
  • Зеленський – в кастюмі!

• 3 •

На наше щастя (це виключно моя особиста думка), Володимир Олександрович Зеленський згадав, а можливо якось підсвідомо погодився з тим, що він може робити найкраще – грати у телешоу.

На наше ще більше щастя президент погодився в цьому шоу бути актором другого плану, віддавши головну роль Трампу та терпляче відпрацьовуючи свій сценарій.

На нашу велику надію, європейські лідери зрозуміли, що їм кранти. І тільки «5-та стаття НАТО поза НАТО» може зробити так, що їх хтось буде захищати, окрім них самих (про це я ще розлого напишу).

В НАТО вони сподіваються на захист США, а поза НАТО – сподіваються на захист України. І тому цифра у 90 ярдів баксів - це найбільший результат саміту. Оці всі гарантії-шмарантії – це все та сама «будапештська хєротєнь». А от 90 ярдів – це дуже намацальне. І всі це знають.

Окремою зірочкою шоу став Стубб, який вперше у відкритому офіційному медіа-просторі озвучив важливу для мене особисто категорію – #TeamEurope.

Висновки:

  • припинення вогню не буде;
  • мирної угоди не буде;
  • зустрічі Зеленського-Путіна не буде;
  • нобелівка Трампа – під питанням;
  • процеси в РФ стануть цікавішими (чуйка);
  • в Україні за 12 днів почнеться дуже жорсткий політичний сезон вже з реальними квазі-електоральними процесами і нас буде штормити як маркітанського човна.

Загалом ситуація буде погіршуватися і далі. Але настає той період, коли інтенсивність погіршення в Росії може бути вища за швидкість негативних подій в Україні.

Пристібайтеся!

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: переговори Дональд Трамп Володимир Зеленський Європа путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На зустрічі лідери висловили підтримку гарантіям, «подібним до статті 5» НАТО
Гарантії безпеки для України: коли і що робитиме США та Європа
Вчора, 11:58
Поруч із Путіним на переговорах помітна велика пачка паперів
Путін прибув на переговори до Трампа з пачкою паперів (фото)
15 серпня, 23:38
Малюк: Наша війна – це війна добра і зла, і добро обов’язково переможе. Ми саме є тим добром, тому продовжуємо працювати і виконувати свою місію
СБУ ефективно зриває російський план «Диверсійний шум» – Малюк
12 серпня, 22:26
Сьогодні мають відбутися переговори спецпосланця Трампа з російськими офіційними особами
Літак, яким користується Віткофф, прибув до Москви
6 серпня, 07:23
Експерт закликав виступити єдиним фронтом і досягти відтермінування СВАМ
Запровадження екологічного мита СВАМ буде коштувати Україні мінімум 4 млрд євро
28 липня, 14:16
За словами американського президента, він хоче, щоб «Ілон процвітав»
Трамп пообіцяв залишити субсидії Маску
24 липня, 17:43
За словами Зеленського, мета аудиту – спрямувати максимум коштів на оборону України
Президент підписав указ про негайний аудит державних видатків
23 липня, 19:58
Президент провів нараду з міністром закордонних справ
Зеленський обговорив із Сибігою призначення нових послів
21 липня, 11:41
Фрідріх Мерц відіграв важливу роль у зміні думки Трампа, «оскільки з самого початку чітко заявив про свою відданість Україні»
Хто змінив думку Трампа щодо Путіна і війни в Україні – версія Німеччини
20 липня, 20:51

Дмитро Золотухін

Припинення вогню не буде. Що далі?
Припинення вогню не буде. Що далі?
Рік змії – 2025. Чи стане він фатальним для Росії?
Рік змії – 2025. Чи стане він фатальним для Росії?
У яких кордонах Путін визнає Україну?
У яких кордонах Путін визнає Україну?
Спеціальна інформаційна операція проти України
Спеціальна інформаційна операція проти України
Чи дійсно Дуров – російський шпигун?
Чи дійсно Дуров – російський шпигун?
Чи варто чекати провокацій на Курській атомній станції?
Чи варто чекати провокацій на Курській атомній станції?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 серпня 2025
2023
Жоден корупціонер не сів до в'язниці: визначено «мертву статтю» Кримінального кодексу
1760
Росіяни атакували навчальний заклад на Дніпропетровщині (фото)
1686
Чотири «дякую» за 10 секунд. Як Зеленський і союзники України зачаровували Трампа
1683
На Україну сунуть дощі: синоптикиня назвала дату

Новини

Ще одна країна запропонувала провести у себе саміт Зеленського з Путіним
Вчора, 22:06
Каллас анонсувала новий пакет санкцій проти РФ та озвучила терміни
Вчора, 21:21
«У пошуках миру»: Білий дім опублікував ще одне фото з Зеленським
18 серпня, 23:43
Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
18 серпня, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
18 серпня, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua