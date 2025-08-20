Припинення вогню не буде. Що далі?

Пристібайтеся!

Сорі, що пізно – день видався непростий по кількості інсайтів. Тому, я зроблю дуже тезово, і не буду сперечатися про нюанси.

• 1 •

Ключове за сьогодні, на мій погляд, те, що речницю Білого дому Керолайн Лівітт ніхто за язика не тягнув, але вона підтвердила, що Путін пообіцяв Трампу зустрітися із Зеленським. Чи дійсно була така обіцянка в процесі розмови – ми з вами не довідаємося. Адже, Трамп не буде розкривати транскриптів своїх розмов, навчений сумним досвідом Віндмана та Чіарамели. А у Путіна взагалі немає в голові навіть категорії такої, що можна щось розкривати.

Мій прогноз наступний: ніякої зустрічі Зеленського і Путіна не буде!

Я готовий побитися об заклад щодо цього факту, обмеживши період його стійкої наявності хоча б до жовтня цього року. По відчуттях – я вважаю, що в цьому році такої зустрічі не може бути.

Дуже хочеться вірити (...ось такий я романтік...), що Володимир Зеленський на цей раз «прочитав і прорахував» свого візаві задовго до того як виходити з ним на «капітанський конкурс».

Пітун не може дозволити собі зустрічатися з Зеленським. Тим більше у присутності Трампа. В ніч з 18 на 19 серпня, за 90 хвилин після розмови Трампа з Путіним, вийшла комунікація від Юрія Ушакова про «підвищення статусу переговірників».

Оскільки у нас главою делегації і так є секретар РНБО, то міняти його на голову Офісу президента, з формальної точки зору, буде пониженням статусу. Хіба що можна розглянути на рівні міністрів закордонних справ.

Але зустрічі на рівні глав держав не буде. Зеленський це відчув і розставив пастку на кадебешника, в яку останнього затягнув Трамп. Цікаво тепер буде дивитися на те як Путін з цієї пастки буде викручуватися.

• 2 •

Мої співбесідники підтверджують, що в Росії пішов «двіж»:

скандал навколо Козака та відібрання у нього позицій Серьогою Ізраїтелем в контексті виборів у Молдові;

інтенсивне посилення медіапросування Дмирієва в контектсі зустрічі на Алясці та її результатів;

незрозуміле переривання саміту глав держав в Анкориджі.

На цьому треба зупинитися окремо: Трамп зубами вириває ключову вимогу Путіна – «ніякого сізфаєру», а увесь російський телеграм пищить з радощів, що стріляти ніхто не припинятиме. Тобто, зустріч, по факту, була успішною для обох сторін (якщо, звичайно, Путін не привіз в Анкоридж новий заборістий компромат на керівника конкурсів краси).

Ключове питання – чому Путін поїхав додому, відбувши тільки половину візиту. Гіпотез тільки дві:

Саміт перервав Трамп, бо йому не сподобався його хід; Саміт перервав Путін, через серйозні питання зі здоров'ям. В обох випадках для нас це можна використати як перевагу – аби було кому;

Позачергове інтерв'ю Лаврова, яке починається з обговорення його дресс-коду і «любові до СРСР». Не зважаючи на статус грустной лошадкі, Сергія Вікторовича дуже бісить той факт, що і Дмітрієв, і Ушаков, фактично, є ключовими «застрєльщиками» по його тємі. Світшот з написом «СССР» та інтерв'ю з вимогами до України – є ознаками того, що він намагається підвищити свою агентність.

Таким чином, підсумовуємо:

Трамп – ймовірно, знову найобаний;

Путін – можливо хворий;

Дмітрієв – стрємящійся;

Лавров – борозди-нє-портящій;

Козак – видавліваємий;

Зеленський – в кастюмі!

• 3 •

На наше щастя (це виключно моя особиста думка), Володимир Олександрович Зеленський згадав, а можливо якось підсвідомо погодився з тим, що він може робити найкраще – грати у телешоу.

На наше ще більше щастя президент погодився в цьому шоу бути актором другого плану, віддавши головну роль Трампу та терпляче відпрацьовуючи свій сценарій.

На нашу велику надію, європейські лідери зрозуміли, що їм кранти. І тільки «5-та стаття НАТО поза НАТО» може зробити так, що їх хтось буде захищати, окрім них самих (про це я ще розлого напишу).

В НАТО вони сподіваються на захист США, а поза НАТО – сподіваються на захист України. І тому цифра у 90 ярдів баксів - це найбільший результат саміту. Оці всі гарантії-шмарантії – це все та сама «будапештська хєротєнь». А от 90 ярдів – це дуже намацальне. І всі це знають.

Окремою зірочкою шоу став Стубб, який вперше у відкритому офіційному медіа-просторі озвучив важливу для мене особисто категорію – #TeamEurope.

Висновки:

припинення вогню не буде;

мирної угоди не буде;

зустрічі Зеленського-Путіна не буде;

нобелівка Трампа – під питанням;

процеси в РФ стануть цікавішими (чуйка);

в Україні за 12 днів почнеться дуже жорсткий політичний сезон вже з реальними квазі-електоральними процесами і нас буде штормити як маркітанського човна.

Загалом ситуація буде погіршуватися і далі. Але настає той період, коли інтенсивність погіршення в Росії може бути вища за швидкість негативних подій в Україні.

Пристібайтеся!