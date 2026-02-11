Україна показала: умовності можна проривати, а протидію – обходити

Та легкість, з якою українські спортсмени хакнули протоколи міжнародного олімпійського комітету говорить про те, що уся індустрія протидійчиків, заснована на детекції порушень, регулюванні та заборонах – приречена на провал...

Протидія будь-яким медіа-проявам – це просто моральна мастурбація, яка не може мати нічого спільного з реальністю.

Припустимо, зараз МОК стане в позу і почне валити українських спортсменів якимись обмеженнями.

Якщо у нас мінспорту і НОК виявляться з яйцями і зможуть запросити нормальних консультантів і адвокатів, то у міжнародних судах ці адвокати з достатньо високою легкістю трахнуть МОК по самі «бубки» так, що буде непереливки...

І в МОК це знають і розуміють. А тому – очікувано зараз звертаються до росіян, щоб ті баштяли гроші адвокатам, щоб створити позицію проти наших спортсменів.

Висновок тільки один!

Якщо ти маєш мотивацію, якщо ти готовий на перетин умовностей – то, жодні протидійчики тебе зупинити не можуть.

Не існує таких кордонів у ноосфері та інформаційній тканині когнітивного домену, які неможливо було б прорвати інструментами рефлексивного менеджменту.

Ідеологія протидійчиків, заснована на ілюзії про те, що існує певна еталонна реальність, яку можна обкласти регуляціями - це тупикова гілка еволюції людини і рано чи пізно вона відімре.

Припиняйте підтримку протидійчиків!