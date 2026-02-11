Міжнародний олімпійський комітет безсилий: як українські спортсмени зламали систему заборон
Україна показала: умовності можна проривати, а протидію – обходити
Та легкість, з якою українські спортсмени хакнули протоколи міжнародного олімпійського комітету говорить про те, що уся індустрія протидійчиків, заснована на детекції порушень, регулюванні та заборонах – приречена на провал...
Протидія будь-яким медіа-проявам – це просто моральна мастурбація, яка не може мати нічого спільного з реальністю.
Припустимо, зараз МОК стане в позу і почне валити українських спортсменів якимись обмеженнями.
Якщо у нас мінспорту і НОК виявляться з яйцями і зможуть запросити нормальних консультантів і адвокатів, то у міжнародних судах ці адвокати з достатньо високою легкістю трахнуть МОК по самі «бубки» так, що буде непереливки...
І в МОК це знають і розуміють. А тому – очікувано зараз звертаються до росіян, щоб ті баштяли гроші адвокатам, щоб створити позицію проти наших спортсменів.
Висновок тільки один!
Якщо ти маєш мотивацію, якщо ти готовий на перетин умовностей – то, жодні протидійчики тебе зупинити не можуть.
Не існує таких кордонів у ноосфері та інформаційній тканині когнітивного домену, які неможливо було б прорвати інструментами рефлексивного менеджменту.
Ідеологія протидійчиків, заснована на ілюзії про те, що існує певна еталонна реальність, яку можна обкласти регуляціями - це тупикова гілка еволюції людини і рано чи пізно вона відімре.
Припиняйте підтримку протидійчиків!
