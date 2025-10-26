Як нова стратегія Китаю вплине на війну України проти РФ

Китайський привіт

Пленум Центрального комітету Комуністичної партії Китаю відбувся у Пекіні 20-23 жовтня 2025 року та визначив пріоритети наступної п’ятирічки 2026-2030 років.

Стратегія Китаю акцентувалася на технологічній самодостатності – влада анонсувала масштабне збільшення інвестицій у штучний інтелект, квантові технології, ядерний синтез і космічні програми.

Офіційно проголошено курс на розвиток «продуктивних сил нового типу» з метою посилити науково-технічну незалежність у відповідь на глобальні обмеження та конкуренцію.

Паралельно посилюється стимулювання внутрішнього попиту та формування стійкого внутрішнього ринку для мінімізації зовнішніх ризиків і шоків. Демографічна політика зосереджена на боротьбі з падінням народжуваності, створенні сприятливого середовища для народжень, а також поступовому підвищенні пенсійного віку та підтримці «срібної» економіки.

На фоні пленуму, підтверджені кадрові чистки у військовому керівництві – зокрема виключення Хе Вейдуна з Компартії та призначення нового керівника антикорупційного напрямку Чжан Шэнміна.

Антикорупційна кампанія триває. Так, у них також є протидійчики. Фонові новини включають підготовку зустрічі між Сі Цзіньпіном і президентом США Дональдом Трампом у Південній Кореї, де плануються переговори щодо доступу до технологій та ресурсів.

Поточна стратегічна лінія Китаю – централізація ресурсів інвестиції у нові технології і максимальне посилення внутрішньої стійкості країни у відповідь на глобальні виклики.

Напрями розвитку відповідають офіційним документам КПК, особливо заявам Сі Цзіньпіна про «нову якість продуктивних сил» (xinsheng chanliangli).

Нам слід бути свідомими того, що конфігурація стратегічних рішень Китаю буде справляти вплив на українсько-російську війну.