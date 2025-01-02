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Рік змії-2025. Чи стане він фатальним для Росії?

glavcom.ua
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Що буде чекати Росію у 2025 році залежатиме від українців
фото: depositphotos.com

Як Рік змії змінив хід історії Росії: ключові події від 1833 до 2013 років

Рік змії.

Я знаю, що більшість українських споживачів інформації люблять всілякий астрологічний треш, бо дуже велика чисельність наших громадян мають магічне мислення.

Але, ось вам трошечки про події, які траплялися з російською імперією у рік ЗМІЇ за останні майже 100 років:

1833

Турецький похід та Ункяр-Іскелеський договір.

У 1833 році Російська імперія уклала Ункяр-Іскелеський договір з Османською імперією після участі у придушенні повстання єгипетського паші Мухаммеда Алі.

Хоча договір формально закріплював союз з Османами, він мав яскраво негативні наслідки для Росії.

1845

Картопляні бунти: Повстання селян через примусове вирощування картоплі, що свідчило про глибоке невдоволення сільського населення у Російській імперії.

1857

Економічна криза: Російська імперія стикнулася зі значними економічними труднощами, зростанням боргів та підготовкою до реформ після поразки у Кримській війні.

1869

Серйозний голод: У різних регіонах імперії стався руйнівний голод, що погіршив і без того складні умови життя селян.

1881

Вбивство Олександра II: Царя Олександра II вбили революціонери з організації «Народна воля», що призвело до посилення репресій за правління Олександра III.

1893

Промислова модернізація під керівництвом міністра фінансів Сергія Вітте призвела до жорстких умов праці, що стало передумовою для майбутніх страйків.

Передаємо привіт «кейнсіанському розвороту» імені Чемезова-Мантурова

1905

Революція 1905 року: Вибухнули страйки та повстання, спричинені подіями «Кривавої неділі», виникла перша Рада у Санкт-Петербурзі.

1917

Російські революції: Лютнева революція привела до зречення Миколи II, а Жовтнева революція завершилася приходом до влади більшовиків і падінням імперії.

1929

Початок колективізації: Політика Сталіна спричинила масовий голод, розкуркулення селян і катастрофічні соціально-економічні наслідки.

1941

Початок найруйнівнішої фази Другої світової війни для СРСР через напад нацистської Німеччини.

1953

Смерть Сталіна: Смерть Сталіна започаткувала боротьбу за владу та період десталінізації, що розкрило багато злочинів його режиму.

1965

Початок економічної стагнації, за керівництва Леоніда Брежнєва – економіка СРСР почала занепадати, незважаючи на спроби мінімальних реформ.

1977

Вибух у московському метро забрав життя семи осіб та поранив багатьох. Це був один із рідкісних випадків терактів у СРСР.

1989

Падіння Берлінської стіни: Ослаблення впливу СРСР у Східній Європі стало серйозним ударом по його міжнародному статусу.

2001

Розслідування катастрофи підводного човна «Курськ», яка символізувала проблеми російського військово-морського флоту та цинізм Путіна до своїх людей.

2013

Україна починає Революцію гідності, щоб загнати останній цвях у домовину імперії.

Сильні повені в Амурській області та Хабаровському краї спричинили масштабне переселення та економічні втрати, що виявило проблеми з управлінням стихійними лихами.

2025

А тут вже все залежить від нас з вами...

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Теги: економіка політика криза населення революція росія війна Україна

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