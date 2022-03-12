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    Події в Україні

    Окупанти хаотично обстріляли Миколаїв: є пораненні

    Окупанти сьогодні обстрілювали вночі хаотичним вогнем лікарні, інтернат, котельню&nbsp; - Окупанти хаотично обстріляли Миколаїв: є пораненні
    Окупанти сьогодні обстрілювали вночі хаотичним вогнем лікарні, інтернат, котельню 
    фото: t.me/nikvesti

    Ворог змінює тактику – тепер російські військові виїжджають, стріляють і тікають назад

    Сьогодні вночі російські окупанти хаотично обстріляли Миколаїв – лікарні, інтернат, котельню. Унаслідок обстрілів дві особи отримали поранення. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.

    «Окупанти сьогодні обстрілювали вночі хаотичним вогнем лікарні, інтернат, котельню – потрапили у трубу. Наразі жертв немає від обстрілу. двоє поранених», – зазначив Кім.

    За його словами, ворог змінює тактику – тепер російські військові виїжджають, стріляють і тікають назад. Окупанти розміщуються у селах, квартируються у сільських школах та будинках, тому ЗСУ не можуть «щільно накривати їх у відповідь».

    Кім зазначив, що оскільки зараз правил немає, то тепер працюватимуть із ворогом «жорсткіше». «Вони змінюють тактику. Розміщуються у селах, квартируються у сільських школах, у будинках. Ми не можемо накривати їх у відповідь. Тепер правил немає, працюватимемо з ними жорсткіше», – повідомив Кім.

    Нагадаємо, на Харківщині у селищі Слобожанське рятувальники продовжували розбирати завали будинку, який постраждав внаслідок обстрілів окупантами. З-під них дістали тіла п’ятьох загиблих, серед них двоє дітей.

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    Теги: окупанти ЗСУ Миколаївщина військові рятувальники
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    Окупанти хаотично обстріляли Миколаїв: є пораненні