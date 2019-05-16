Один з ватажків бойовиків ДНР також захотів отримати російський паспорт

Дмитро Тимчук Народний депутат України (Народний фронт)

Дмитро Тимчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Також отримати російський паспорт збирається і коханка Пушиліна

Недавно мы опубликовали пост (который затем на основе жалоб был удален), о процессе получения жителями ОРДЛО паспортов РФ. Также, к этому посту были прикреплены копии паспорта «гражданки» т.н. «ДНР» - Виктории Талакиной, которая является помощницей, любовницей Дениса Пушилина - т.н. «главы ДНР».

Копии паспорта В.Талакиной входили в пакет документов (паспорт «ДНР», паспорт гражданина Украины и т.д.), которые т.н. «высшее руководство ДНР», а также приближенные к ним лица, ещё в марте текущего года подали через «миграционную службу ДНР» для оформления паспортов РФ, ещё до указа В.Путина.

Такой же пакет документов подал и Д.Пушилин. Учитывая небывалый интерес «ольгинских» к предыдущему посту, мы решили порадовать их в очередной раз.

Посему представляем копию «паспорта Д.Пушилина» (извините заранее за состояние, сами понимаете, что нашим ребятам этот документ, как и весь пакет, уж никак не достался на блюдечке с голубой каёмочкой).

Но что самое интересное, так это то, что Д.Пушилин и его помощница-любовница В.Талакина, у которой есть сын 2018 г.р. от т.н. «главы ДНР», получили т.н. «паспорт ДНР» в один день - 08.09.2017 и в одном месте. Так что, как видно, Д.Пушилин расставил для себя «семейные приоритеты» на будущее...

А жители ОРДЛО с паспортами граждан Украины, которые уже подали пакеты документов на получение паспорта гражданина РФ, и думают, что всё покрыто мраком тайны, глубоко ошибаются. Вас сдадут те самые новоявленные хозяева-оккупанты, которые сейчас задорно машут паспортами-морковками перед вашими носами.

Джерело: блог Дмитра Тимчука

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