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    Думки вголос

    Один з ватажків бойовиків ДНР також захотів отримати російський паспорт

    • Дмитро Тимчук

      Народний депутат України (Народний фронт)

    • Розсилка
    Один з ватажків бойовиків ДНР також захотів отримати російський паспорт

    Також отримати російський паспорт збирається і коханка Пушиліна

    Недавно мы опубликовали пост (который затем на основе жалоб был удален), о процессе получения жителями ОРДЛО паспортов РФ. Также, к этому посту были прикреплены копии паспорта «гражданки» т.н. «ДНР» - Виктории Талакиной, которая является помощницей, любовницей Дениса Пушилина - т.н. «главы ДНР».

    Копии паспорта В.Талакиной входили в пакет документов (паспорт «ДНР», паспорт гражданина Украины и т.д.), которые т.н. «высшее руководство ДНР», а также приближенные к ним лица, ещё в марте текущего года подали через «миграционную службу ДНР» для оформления паспортов РФ, ещё до указа В.Путина.

    Такой же пакет документов подал и Д.Пушилин. Учитывая небывалый интерес «ольгинских» к предыдущему посту, мы решили порадовать их в очередной раз.

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    Посему представляем копию «паспорта Д.Пушилина» (извините заранее за состояние, сами понимаете, что нашим ребятам этот документ, как и весь пакет, уж никак не достался на блюдечке с голубой каёмочкой).

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    Один з ватажків бойовиків ДНР також захотів отримати російський паспорт
    Один з ватажків бойовиків ДНР також захотів отримати російський паспорт

    Но что самое интересное, так это то, что Д.Пушилин и его помощница-любовница В.Талакина, у которой есть сын 2018 г.р. от т.н. «главы ДНР», получили т.н. «паспорт ДНР» в один день - 08.09.2017 и в одном месте. Так что, как видно, Д.Пушилин расставил для себя «семейные приоритеты» на будущее...

    А жители ОРДЛО с паспортами граждан Украины, которые уже подали пакеты документов на получение паспорта гражданина РФ, и думают, что всё покрыто мраком тайны, глубоко ошибаются. Вас сдадут те самые новоявленные хозяева-оккупанты, которые сейчас задорно машут паспортами-морковками перед вашими носами.

    Джерело: блог Дмитра Тимчука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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